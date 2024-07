Non perdere l'AFFARE DEL GIORNO: PlayStation 5 Slim con il 19% di SCONTO su Amazon!

In occasione del Prime Day 2024, Amazon ha lanciato una serie di offerte imperdibili, e una delle più interessanti è senza dubbio quella riguardante la Sony PlayStation 5 Slim. Questa versione aggiornata e più compatta della console di Sony è disponibile al prezzo ridotto di 447,50€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 549,99€, segnando il minimo storico per questo prodotto.

Playstation 5 Slim, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Slim conserva tutte le funzionalità della versione originale della PS5, inclusi il supporto per i giochi in formato fisico grazie al lettore di dischi incluso, una velocità di caricamento straordinaria grazie all'SSD ultra-veloce, e una capacità di archiviazione interna ampliata che offre circa 850GB di spazio utilizzabile. Questo la rende una scelta eccellente per chi cerca una console potente ma con un design più snello e leggero.

Dal punto di vista estetico, la PS5 Slim si distingue per il suo design elegante e meno ingombrante rispetto al modello originale. Nonostante le dimensioni ridotte, non compromette le prestazioni, garantendo un'esperienza di gioco immersiva con il supporto per feedback aptico, trigger adattivi e audio 3D. Queste caratteristiche permettono di immergersi completamente nei giochi, offrendo un livello di coinvolgimento senza precedenti.

In definitiva, se siete appassionati di videogiochi e cercate di aggiornare la vostra attrezzatura senza spendere una fortuna, questa offerta Amazon per la PS5 Slim è un'opportunità da non perdere. L'acquisto è particolarmente consigliato per chi non possiede ancora una PS5 e desidera entrare nel mondo del gaming di nuova generazione con un dispositivo all'avanguardia ma dal prezzo accessibile.

