C'è un gioco che mixa Skyrim ed Elden Ring, e potete provarlo gratis

C'è un gioco di ruolo in arrivo su Steam fonde i combattimenti duri e crudi di Elden Ring con il gameplay RPG di Skyrim, e potete provarlo gratuitamente proprio ora.

Del resto, sia i fan dell'avventura nell'Interregno (che trovate su Amazon) che quelli del gioco fantasy Bethesda apprezzeranno sicuramente.

Considerando che la prima espansione di Elden Ring, Shadow Of The Erdtree, è prevista per quest'anno e The Elder Scrolls VI è ancora lontano dall'uscita, nel frattempo è quindi possibile provare Dungeonborne.

Come riportato anche da GamingBible, Dungeonborne è un dungeon crawler immersivo in prima persona PvPvE, in cui i giocatori possono attraversare ed esplorare un lugubre labirinto sotterraneo pieno di tesori e mostri.

Si può giocare da soli o con gli amici, e c'è anche una modalità PvP per chi vuole mettere alla prova le proprie forze. Poco sotto, il trailer (via IGN US).

La release è prevista nei prossimi mesi, anche se lo sviluppatore del gioco non ha ancora fornito una data di uscita più precisa.

Questo non significa però che il titolo non sia giocabile: una demo gratuita ad Accesso Anticipato è infatti disponibile da ora sulla pagina Steam (la trovate qui).

La demo vi darà un assaggio di ciò che i dungeon hanno da offrire e vi permetterà di sperimentare il notevole assortimento di armi e magie del gioco.

Potrete abbattere i nemici con una grande spada o un'ascia, o in alternativa potreste provare l'ampio sistema di magia.

Ci sono diverse classi tra cui scegliere e molti potenziamenti da sbloccare man mano che ci si aggira per i corridoi dei dungeon. Se si muore, però, si perde tutto ciò che si è trovato fino a quel momento e si viene rimandati all'inizio, quindi cercate di fare attenzione.

Restando in tema di "fusioni", di recente vi abbiamo segnalato un gioco - con demo gratuita - che è quanto di più vicino a una combinazione tra Elden Ring e Bloodborne: stiamo parlando di The Unfettered.