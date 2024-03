Nintendo Switch compie ben 7 anni (e non teme "Switch 2")

Il 3 marzo 2024 è una giornata decisamente importante per Nintendo e tutti i suoi fan: oggi si festeggia infatti il settimo anniversario dall'uscita di Nintendo Switch, la console ibrida che continua a sorprendere tutti e che pare non aver alcuna intenzione di fermarsi.

Grazie anche al lancio di nuovi modelli come Switch OLED (che trovate su Amazon), la casa di Kyoto è riuscita a realizzare una piattaforma in grado di entrare in quasi ogni famiglia con almeno una console, che all'occorrenza può essere utilizzata sia come portatile che come casalinga.

Una periferica che ha anche anticipato l'avvento dei PC Handheld come Steam Deck e i suoi competitor, ma che secondo molti utenti ed esperti ha anche iniziato a far sentire il peso dei suoi anni: non è un caso se da fin troppo tempo si parla infatti dell'arrivo di una "Switch 2", ancora non annunciata ufficialmente.

Da parte sua, Nintendo ha però dimostrato di continuare a credere fortemente nella sua console, come dimostrato dalle voci che parlano di un rinvio interno al 2025. Una mossa pagata anche in borsa, con il valore delle azioni della compagnia crollate di quasi il 9%.

E mentre si continuano a rincorrere le voci su un suo possibile successore, Switch ha dimostrato di non sentire alcun potenziale affaticamento, riuscendo anche a diventare recentemente la console più venduta di sempre in Giappone. Un bottino decisamente niente male, per una piattaforma che secondo molti dovrebbe andare "in pensione".

A livello globale occorre anche ricordare che è attualmente la terza console più venduta di sempre, dietro solo a PlayStation 2 e al Nintendo DS. E come non dimenticarci delle impressionanti vendite delle sue esclusive, con Mario Kart 8 Deluxe in testa con oltre 60 milioni di copie registrate?

Insomma, non è affatto facile per una console arrivare a 7 anni di vita con questi numeri: a prescindere che possa arrivare a meno un annuncio del suo successore, non possiamo che augurare anche noi un buon compleanno a Nintendo Switch!

E mentre attendiamo che la grande N possa fare chiarezza sul suo futuro, le ultime indiscrezioni hanno comunque provato ad anticiparci quanto potrebbe costare l'ipotetica "Switch 2".