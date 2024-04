Migliori schede video (aprile 2024)

Il settore del gaming su PC si basa sull'utilizzo di una serie di componenti hardware essenziali, tra cui la scheda video che ricopre un ruolo fondamentale. Questo dispositivo, in collaborazione con il processore, si occupa di tutti i calcoli relativi ai poligoni, agli effetti, alle texture e agli altri elementi che vengono visualizzati sullo schermo.

Perciò, quando si desidera creare una configurazione ideale per il gaming o si vuole acquistare un notebook o un PC pre-assemblato, è di vitale importanza fare una scelta ponderata e attenta della scheda video, tenendo conto delle proprie necessità e del livello di esperienza che si vuole raggiungere. Questo vale sia per i giocatori occasionali che per gli appassionati di titoli poco esigenti, come i giochi eSport, così come per coloro che preferiscono giocare a risoluzioni elevate con tutti i dettagli al massimo.

Il mercato delle schede grafiche è vasto e complesso, quindi è necessario fare attenzione quando si acquista una scheda video. Per questo motivo, in questo articolo, verranno presentate le migliori schede video disponibili sul mercato, con aggiornamenti periodici per fornire sempre le informazioni più recenti e precise sulle opzioni disponibili.

Come scegliere una scheda video

Quando decidete di acquistare una nuova GPU, è fondamentale valutare alcuni aspetti cruciali. Innanzitutto, considerate la compatibilità con il vostro sistema. Assicuratevi che lo slot della scheda madre e l'alimentatore supportino il modello prescelto. Successivamente, focalizzatevi sulle prestazioni desiderate, specialmente se siete appassionati di gaming o professionisti della grafica. Analizzate le specifiche tecniche, come il tipo e la quantità di memoria, che influenzano direttamente la fluidità e la qualità delle immagini.

Inoltre, non trascurate l'efficienza energetica della GPU. Un componente che consuma meno energia riduce i costi in bolletta e solitamente emette meno calore, migliorando così la durata complessiva del sistema. Infine, confrontate i prezzi e leggete le recensioni online. Questo vi aiuterà a identificare il miglior rapporto qualità-prezzo e a scegliere un prodotto affidabile e performante, evitando acquisti impulsivi e poco informati.

Che cos'è la GPU?

Così come le operazioni eseguite dal computer stesso nella sua interezza vengono svolte principalmente dalla CPU (Central Processor Unit), nel caso delle schede grafiche tutti i calcoli vengono eseguiti da una GPU (Graphic Processor Unit). Quest’ultima può essere basata su diverse architetture e può contare sull’impiego di svariati miliardi di transistor. Ovviamente, al giorno d’oggi, le GPU possiedono una potenza davvero considerevole, tanto che necessitano di sistemi di dissipazione spesso voluminosi, soprattutto sui modelli di fascia più alta, per spostare il calore all’esterno tramite heat sink e ventole, oppure utilizzando direttamente impianti a liquido.

I maggiori produttori sul mercato di schede video sono AMD e NVIDIA. La prima realizza le proprie GPU su SP (stream processor), mentre la seconda vede la presenza di CUDA core. Sebbene le tecnologie e le capacità di queste unità di elaborazione siano diverse, il loro numero presente all’interno della GPU determina anche le capacità grafiche della scheda stessa.

Oltre ai MHz, che corrispondono la frequenza a cui gira effettivamente la GPU, bisogna tenere in considerazione due fattori molto importanti: il base clock ed il boost clock. Il primo indica la frequenza della GPU quando il carico è minimo, mentre il secondo fa riferimento a quella utilizzata sicuramente in caso di carico massimo. Ovviamente, è pratica comune usare l’overclocking, tramite appositi strumenti, per aumentare ulteriormente le performance complessive del dispositivo, anche se bisogna stare attenti a non compromettere la stabilità del sistema e mettere in rischio lo stesso prodotto.

Quanta memoria serve?

La GPU lavora in tandem con la memoria RAM (Random Access Memory), utilizzata per memorizzare le informazioni elaborate dalla GPU stessa. La quantità di memoria RAM presente sulla scheda grafica è un fattore critico poiché determina la quantità di informazioni che la GPU può elaborare e memorizzare. Ad esempio, se la scheda grafica deve elaborare texture e altri elementi complessi, è necessaria una maggiore quantità di memoria RAM per immagazzinare tali informazioni.

Le memorie RAM presenti sulla scheda grafica possono differenziarsi in base alla loro frequenza, che rappresenta la velocità di trasmissione dei dati, e all'ampiezza del bus, che indica la larghezza del canale di comunicazione tra la memoria e la GPU (ad esempio, un'ampiezza del bus di 192 bit, 256 bit, 384 bit, ecc.). Inoltre, esistono diverse tecnologie di memoria, come ad esempio la GDDR5 e la GDDR6. Tutti questi fattori influiscono sulla banda disponibile sulla scheda grafica, ovvero la quantità di dati trasmessi al secondo, misurata in GB/s. In generale, maggiore è la quantità di memoria RAM e la larghezza del bus, maggiore sarà la banda disponibile e quindi la capacità della GPU di elaborare e gestire immagini e grafica complessa in modo fluido e veloce.

Quanto è importante il sistema di dissipazione?

I recenti sviluppi nella tecnologia delle unità di elaborazione grafica (GPU) hanno portato ad un notevole incremento della loro capacità di elaborazione. Tuttavia, l'aumento della potenza di elaborazione ha comportato anche un incremento della dissipazione di calore, creando un problema per i produttori di hardware. Per affrontare la situazione, i produttori di hardware hanno dovuto progettare dei sistemi di raffreddamento adeguati, in modo che le GPU possano funzionare al meglio delle loro prestazioni.

Solitamente, i modelli di fascia alta utilizzano un dissipatore di calore ampio, dotato di numerose heat pipe, in grado di assorbire il calore prodotto dalla GPU e di trasportarlo verso due o più ventole che si occupano di espellerlo all'esterno del dispositivo. Tuttavia, la potenza sempre crescente delle GPU ha reso insufficienti i sistemi di raffreddamento ad aria. Per questa ragione, diversi produttori hanno introdotto soluzioni di raffreddamento a liquido per le GPU, utilizzando impianti All-in-One (AIO) simili a quelli utilizzati per le CPU. Questi sistemi di raffreddamento a liquido sono stati appositamente progettati per gestire il calore prodotto dalle GPU di fascia alta e sono costituiti da una pompa, un radiatore e una o più ventole.

Il liquido di raffreddamento, che solitamente è acqua, viene pompato attraverso un circuito chiuso che assorbe il calore prodotto dalla GPU e lo trasporta verso il radiatore, dove le ventole si occupano di dissiparlo all'esterno.

Quali tecnologie sono fondamentali?

Le moderne unità di elaborazione grafica offrono molteplici funzionalità avanzate che vanno oltre il semplice supporto alle librerie grafiche standard, come DirectX, OpenGL e Vulkan. In particolare, le ultime schede grafiche consentono di utilizzare gli effetti di Ray Tracing in tempo reale, una tecnica di rendering che permette di calcolare l'illuminazione e i riflessi in modo estremamente realistico, come se l'ambiente riprodotto fosse reale. Fino a poco tempo fa, questa funzione era disponibile solo sulle schede grafiche NVIDIA delle serie RTX 20, RTX 30 e RTX 40, ma ora si è diffuso anche sulle schede AMD Radeon RX 6000 e RX 7000, oltre alle Intel Arc Alchemist.

Un'altra importante tecnologia sviluppata da NVIDIA è il DLSS, che consente di migliorare notevolmente le prestazioni di rendering. Questa funzionalità consente di renderizzare il gioco a una risoluzione inferiore, ma poi utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per generare in modo naturale i pixel mancanti. In questo modo, l'immagine sembra essere stata renderizzata ad una risoluzione superiore, migliorando notevolmente la qualità visiva del gioco. AMD ha anche sviluppato tecnologie simili per ridurre l'input lag e migliorare la nitidezza dell'immagine, particolarmente utili per i videogiochi competitivi.

Quante porte sono necessarie?

La connettività dei monitor rappresenta un aspetto essenziale per la maggioranza degli utenti. Infatti, l'opportunità di connettere uno o più display al proprio dispositivo garantisce numerosi vantaggi, tra cui un'esperienza visiva migliorata e una maggiore efficienza nella gestione delle attività quotidiane. Con le moderne schede grafiche, la connessione di uno o più monitor è diventata un'operazione facile e veloce.

Tra le opzioni di connettività disponibili, l'HDMI (High Definition Multimedia Interface) è attualmente lo standard più diffuso. La versione più recente, l'HDMI 2.1, offre una vasta gamma di funzionalità avanzate. Un'altra opzione di connettività popolare è la Display Port, che offre una maggiore larghezza di banda rispetto all'HDMI, garantendo una trasmissione veloce e affidabile di grandi quantità di dati. Questa opzione risulta particolarmente utile per coloro che utilizzano monitor ad alta risoluzione o con una frequenza di aggiornamento elevata.

Inoltre, su modelli di schede grafiche più vecchi, è ancora possibile trovare le opzioni di connettività DVI (Digital Visual Interface) e VGA. Sebbene la DVI offra una buona qualità audio e video, la VGA rappresenta ancora un'opzione analogica e garantisce una qualità inferiore rispetto alle altre opzioni digitali.