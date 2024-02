Nintendo Direct Partner Showcase: tutti gli annunci e i trailer

Dopo numerose settimane di indiscrezioni, abbiamo potuto scoprire il primo nuovo Nintendo Direct del 2024, anche se questa volta non è stato dedicato alle esclusive prodotte direttamente dalla grande N.

L'evento odierno è infatti un nuovo Nintendo Direct Partner Showcase, l'edizione dedicata interamente agli sviluppatori di terze parti e a tutte le novità previste per Nintendo Switch.

La presentazione è durata per circa 23 minuti e non sono mancate sorprese e annunci particolarmente interessanti.

Senza ulteriori indugi, scopriamo dunque quali sono stati tutti i giochi e i trailer svelati nel corso del Nintendo Direct Partner Showcase, il primo evento dedicato a Switch del nuovo anno.

Grounded

Si parte subito con un annuncio importante, il primo dei 4 giochi Xbox Game Studios che diventeranno multipiattaforma: Grounded sta per fare il suo debutto su Nintendo Switch!

Il survival game di Obsidian Entertainment sarà disponibile a partire dal 16 aprile.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Dopo questo annuncio inaspettato, si continua con l'intrigante Ender Magnolia: Bloom in the Mist, un nuovo sidescroller 2D in stile metroidvania con uno stile grafico particolarmente affascinante.

Scopriremo una nuova storia ricca di misteri nella produzione sviluppata da Binary Haze Interactive, in uscita nel corso del 2024.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

È il turno di un'interessante avventura con un gameplay tipico dei rompicapi: Arranger: A Role-Puzzling Adventure ci chiederà di scivolare in orizzontale e verticale su un'enorme griglia di gioco, risolvendo puzzle e osservando l'intero mondo muoversi intorno a noi.

Il gioco di Furniture & Mattress sarà disponibile su Switch a partire da quest'estate.

Unicorn Overlord

Torna a mostrarsi l'interessante Unicorn Overlord, nuovo gioco di ruolo tattico sviluppato da Atlus e Vanillaware: confermata la data d'uscita per l'8 marzo 2024.

Inoltre, per anticipare il suo debutto sulla console ibrida, c'è un annuncio a sorpresa: da oggi potrete immediatamente scaricare una nuova demo gratuita!

Monster Hunter Stories

Uno degli spin-off più apprezzati di Monster Hunter torna in una versione rimasterizzata: inizialmente uscito solo su 3DS, presto anche su Switch potremo scoprire Monster Hunter Stories, completamente doppiato e con grafica HD.

Attualmente è previsto solo il primo capitolo della saga, che uscirà su Nintendo Switch da questa estate.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Un altro ritorno totalmente inaspettato, ma che farà felici i più nostalgici della casa di Topolino: è stato ufficializzato anche il ritorno del primo capitolo Epic Mickey, con un remake fatto su misura per Switch.

Disney Epic Mickey: Rebrushed ci porterà a scoprire una strana dimensione in cui plasmare il mondo con l'aiuto di un pennello magico, con alcune facce familiari ma quasi dimenticate per chi ama questo magico mondo animato.

Al momento non c'è una data d'uscita ufficiale, ma è stato confermato che sarà disponibile nel corso del 2024.

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Confermata l'indiscrezione su un'edizione definitiva di Shin Megami Tensei V, ma che adesso sappiamo essere prevista anche per la stessa Switch: il bellissimo JRPG di casa Atlus torna con una versione rinnovata, che dovrebbe mostrarci «una storia inedita».

Non sappiamo molto altro sugli effettivi contenuti e se sarà accessibile anche a chi ha già acquistato l'edizione base, ma l'uscita di Shin Megami Tensei V: Vengeance è stata confermata per il prossimo 21 giugno.

Star Wars: Battlefront Classic Collection

Un ritorno che farà felicissimi i più grandi nostalgici dei videogiochi di guerre stellari: su Nintendo Switch è in arrivo la Star Wars: Battlefront Classic Collection, che ci darà la possibilità di scoprire i primi due capitoli sparatutto ambientato nel celebre universo di George Lucas.

La collezione non ha ovviamente nulla a che fare con i capitoli recentemente pubblicati da Electronic Arts, dato che questi sono i grandi omonimi classici rilasciati nel 2004 e 2005.

L'uscita non è neanche particolarmente distante, perché è stato confermato che potremo giocarci su Switch a partire dal 14 marzo.

South Park: Snow Day!

Nuovo videogioco ambientato nell'irriverente universo di South Park, che questa volta proporrà un action co-op durante una giornata di neve intensa.

In South Park: Snow Day! ci uniremo a Cartman, Stan e a tutti gli altri protagonisti della serie per salvare la città, affrontando fazioni nemiche con tante armi folli e l'umorismo adulto che contraddistingue da sempre la serie.

South Park: Snow Day! sarà disponibile dal 26 marzo 2024.

Sword Art Online Fractured Daydream

Non poteva mancare anche un nuovo videogioco di Sword Art Online, che vedrà ancora una volta Kirito pronto a salvare il mondo in un'avventura ricca di nuovi e vecchi alleati.

Potrete giocare sia da soli che affrontare le battaglie cooperative con un massimo di 20 giocatori: Sword Art Online Fractured Daydream sarà disponibile da quest'anno, ma al momento non c'è una data d'uscita più precisa.

Gundam Breaker 4

I fan possono gioire per il ritorno dei leggendari robot animati: Gundam Breaker 4 ci permetterà di collezionare, costruire e combattere con i nostri Gundam personalizzati, con oltre 250 kit base da poter personalizzare e combinare come più preferite.

Gundam Breaker 4 uscirà quest'anno, ma anche in questo caso non abbiamo purtroppo alcuna data più precisa.

Super Monkey Ball Banana Rumble

Confermate le indiscrezioni sul ritorno della divertente saga Monkey Ball, che vedrà l'ultimo capitolo della serie Super fare il suo debutto su Nintendo Switch.

Super Monkey Ball Banana Rumble ci richiederà ancora una volta di provare a collezionare tutte le banane rotolando a grande velocità, evitando ovviamente tutti gli ostacoli sulla nostra strada.

Uscirà il 25 giugno 2024, ma i pre-ordini si apriranno già da oggi su Nintendo eShop.

World of Goo 2

Dopo una lunga assenza, torna finalmente a farsi vedere World of Goo 2, l'intrigante avventura puzzle che ci chiederà di portare i Goo in una vasta rete di distribuzione globale, mettendo alla prova la vostra immaginazione.

Potrete giocare anche in co-op locale con massimo 4 giocatori: World of Goo 2 uscirà il 23 maggio 2024, in esclusiva console Switch.

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo

Nuovo capitolo di Fantasy Life, la saga di videogiochi di ruolo sviluppata da Level 5!

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo ci porterà in un'isola deserta: dovremo viaggiare nel passato per raccogliere risorse e utilizzarle nel presente per provare a riportarla ai fasti di un tempo.

Il viaggio nel tempo ricoprirà un ruolo fondamentale e svelerà anche la verità sulla vostra nuova casa: Fantasy Life i uscirà il 10 ottobre 2024.

Another Crab's Treasure

Si passa a una produzione decisamente più bizzarra: Another Crab's Treasure ci porterà a esplorare un mondo sottomarino nei panni di un crostaceo, in quella che è una coloratissima avventura soulslike. Sì, avete capito bene.

Potrete sempre cambiare il vostro guscio, che a tutti gli effetti fungerà da armatura, raccogliendo e indossando tutti gli oggetti che troverete in giro, da lattine a scatole di cartone.

Another Crab's Treasure uscirà su Nintendo Switch il 25 aprile 2024.

Penny's Big Breakaway

Passiamo da un soulslike a un divertente platform, ma senza rinunciare a colori sgargianti: Penny's Big Breakaway è un'avventura a piattaforme 3D sviluppata dagli autori di Sonic Mania.

Potrete saltare e volteggiare in più di 40 livelli sparsi tra 11 mondi coloratissimi: si tratta del primo vero e proprio shadowdrop, perché Penny's Big Breakaway sarà disponibile... da oggi!

Suika Game Multi-Player Mode

Uno dei fenomeni dello scorso anno, Suika Game, si aggiorna con una nuova modalità multiplayer in locale: ora potrete divertirvi a sfidare i vostri amici sulla stessa console e dimostrare di essere i migliori a non far uscire la frutta dal vostro cesto.

È prevista anche una modalità multiplayer online, ma uscirà soltanto con un ulteriore aggiornamento.

Suika Game Multi-Player Mode è un DLC a pagamento che potrete acquistare già a partire da oggi.

Pepper Grinder

Passiamo a una nuova folle produzione di Devolver Digital: Pepper Grinder è un platform 2D in cui dovrete usare una trivella per farvi strada tra nemici e numerosi ostacoli, polverizzandoli in pochi istanti.

Pepper Grinder sarà disponibile dal 28 marzo su Nintendo Switch, ma la demo gratuita arriverà già da oggi!

Pocket Card Jockey: Ride On!

Si passa a una nuova produzione decisamente folle: Pocket Card Jockey Ride On è una versione rimasterizzata dell'omonimo titolo con corse sui cavalli.

Pescando diverse carte potrete combinarle per dare energia durante una gara: con le giuste pescate dovrete provare a vincere tutte le corse.

Si tratta di un nuovo shadowdrop dell'evento, perché esce già da oggi, con tanto di demo già disponibile!

Pentiment

Si passa a una carrellata di numerosi giochi, ma tra questi segnaliamo un altro annuncio importante che rischia di passare in sordina: abbiamo la conferma che il secondo gioco Xbox Game Studios in arrivo è Pentiment, il gioiellino sviluppato da Obsidian.

Pentiment sarà disponibile già da domani su Nintendo Switch: non si tratta di uno shadowdrop, ma poco ci manca.

Rare + Nintendo Switch Online

È tempo di aggiornamenti anche per Nintendo Switch Online, con novità particolarmente interessanti: sono infatti in arrivo tantissimi giochi di casa Rare nel servizio in abbonamento!

Sono rispettivamente 2 giochi per NES, 2 per SNES e 1 nuovo titolo per Nintendo 64: nello specifico, si tratta di R.C. Pro-Am, Snake Rattle 'n' Roll, Killer Instinct, Battletoads Battlemaniacs e Blast Corps.

Altro shadowdrop della giornata, perché sono tutti disponibili già da oggi!

Endless Ocean Luminous

Si chiude la presentazione con la classica "one more thing": Endless Ocean Luminous è un nuovo capitolo della saga che ci farà esplorare un nuovo mondo sottomarino.

Potrete esplorarlo fino a 30 giocatori online e incontrare più di 500 specie marine: sarà disponibile dal 2 maggio 2024. I pre-ordini saranno però aperti già da oggi su Nintendo eShop.

E con questo ultimo annuncio, si chiude ufficialmente il primo Nintendo Direct del 2024!