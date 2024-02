Elden Ring, qualcuno ha compiuto l'impresa più epica di sempre (dopo 1000 tentativi)

La data per Shadow of the Erdtree non arriva ancora, ma a quanto pare un fan di Elden Ring ha trovato il modo di ingannare l'attesa compiendo un'impresa che definire epica è poco.

Il souls di FromSoftware (che trovate a prezzo interessante ) ha col tempo visto un gran numero di giocatore portare a termine obiettivi ad ampio respiro.

Difatti, basti pensare che tempo fa qualcuno è stato in grado di battere Rennala in meno di un minuto.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, qualcuno è andato ancora oltre, visto che dopo oltre 1000 tentativi, uno streamer di Elden Ring ha battuto il gioco senza subire alcun colpo e utilizzando una mod randomizzante per cambiare ogni nemico.

Il risultato appartiene allo streamer "LilAggy", che ha fatto di tutto per battere Elden Ring con ogni nemico cambiato grazie a una mod randomizzante, e lo ha fatto per circa 11 mesi.

Inoltre, come se non bastassero gli avversari random, il giocatore fa dovuto superare l'Interregno senza subire un solo colpo, come potete vedere voi stessi nel video che trovare poco sopra.

Comprensibilmente, lo streamer gioca con una build orientata alla magia, perché quale modo migliore per evitare di subire colpi se non quello di stare indietro e tempestare i bersagli con attacchi a distanza?

Insomma, si tratta di un risultato davvero epico, tanto che sarà seriamente difficile - per non dire impossibile - che qualcuno riesca a fare di meglio.

