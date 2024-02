Arrivano le Uova di Pasqua PlayStation (e regalano PS5 Slim e PS Plus)

La Pasqua si sta avvicinando, e a quanto pare PlayStation non si vuole fare trovare impreparata.

Visto che nelle prossime settimane i giocatori PS5 potranno vedere produzioni come Final Fantasy VII Rebirth (potete prenotarlo su Amazon), a quanto pare Sony ha una sorpresa davvero dolce per noi.

Come riportato anche su PS Blog, è stata infatti annunciata una esclusiva partnership con Kit Kat, l’iconico brand del settore del cioccolato del gruppo Nestlé.

Dalla collaborazione tra questi due marchi nasce quindi la prima collezione di uova di Pasqua brandizzato PlayStation.

Le uova PlayStation – KitKat saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 8,49 euro e saranno disponibili in due varianti.

La prima al cioccolato al latte con inclusioni di wafer croccante; la seconda al caramello.

Ogni uovo sarà avvolto da un pack innovativo che riflette l’estetica distintiva dei due brand, contiene al suo interno, oltre al Kitkat Bunny, classico coniglietto di cioccolato e wafer incluso in tutte le uova Kit Kat, un voucher per una sottoscrizione di una settimana a PlayStation Plus Premium, il servizio in abbonamento di PlayStation.

Ma non è tutto: fino al 31 maggio prossimo, infatti, sempre acquistando un uovo firmato Kit Kat e PlayStation, è possibile partecipare al concorso che mette in palio ben 10 console PlayStation 5 Slim.

Quindi, coloro che, all’interno dell’uovo, troveranno l’esclusivo Golden Ticket, si aggiudicheranno la console.

Insomma, si tratta di un'occasione non solo per gustarsi delle uova di Pasqua a tema davvero particolari, ma anche di scoprire se si sarà fortunati al punto da vincere una PS5 Slim (in bocca al lupo).

