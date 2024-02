I fan di Xbox sono infuriati, e stanno vendendo le loro console

Phil Spencer ha dichiarato che la prossima settimana si terrà un evento di aggiornamento commerciale in cui Xbox spiegherà le sue novità.

Sono infatti giorni concitati per la Casa di Redmond, la quale potrebbe presto rivedere le meccaniche di servizi come Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon) e non solo.

Si parla infatti anche della possibilità che grandi esclusive - tra cui si vocifera anche Halo - possano sbarcare sulle piattaforme concorrenti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, queste notizie avrebbero fatto andare i fan su tutte le furie.

I giocatori Xbox di vecchia data starebbero minacciando di vendere le loro console in seguito alla fuga di notizie che suggerisce l'intenzione di Microsoft di trasformare Xbox in un publisher multipiattaforma.

Come segnalato in origine da Dexerto, alcuni fan hanno già compiuto l'azione di vendere la propria console. «È fatta, bye bye Series X», ha twittato tale "yungkiryu".

E ancora: «Purtroppo non accettano il dispositivo di archiviazione da GameStop, quindi ora ho un vero e proprio fermacarte [...] Addio Xbox, è stata una bella corsa».

Un altro ha scritto: «Devo venderla prima che non valga più un paio di calzini».

Ad ogni modo, prima di arrabbiarsi al punto di vendere le proprie console casalinghe (con tanto di astio al seguito), pensiamo che sia meglio per tutti aspettare di vedere cosa ha in serbo l'evento a tema ventilato da Phil Spencer e previsto nel corso della prossima settimana.

Vero anche che altre voci hanno indicato una serie di altri franchise - tra cui Gears of War - che potrebbero essere inclusi in un potenziale futuro multipiattaforma per Microsoft, quindi l'amarezza di molti sarebbe del tutto giustificata. Tra pochi giorni sapremo, dopotutto.

Nell'attesa di saperne di più sulla querelle Xbox, è finalmente arrivato il momento delle prossime novità in arrivo a febbraio 2024 sul catalogo Xbox Game Pass: scopritele nella nostra notizia.