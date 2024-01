PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di febbraio 2024

PlayStation Plus si aggiorna con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

L'annuncio è arrivato come sempre dal PlayStation Blog dove vengono illustrati i titoli gratis disponibili per il prossimo mese da poter riscattare sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 per tutti gli abbonati.

I giochi gratis di febbraio 2024 per gli abbonati al servizio di PlayStation sono:

Foamstars | PS4, PS5

Rollerdrome | PS4, PS5

Steelrising | PS5



Foamstars, Rollerdrome e Steelrising saranno disponibili per i membri PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 6 febbraio fino a lunedì 4 marzo.

Gli abbonati PlayStation Plus hanno tempo fino al 5 febbraio per aggiungere A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World alla loro Raccolta giochi.

Inoltre gli abbonati PlayStation Plus Premium potranno accedere a una prova limitata di 2 ore di Marvel’s Spider-Man 2 a partire dal 6 febbraio. I trofei e i progressi salvati di questa versione di prova vengono mantenuti se decidi di acquistare il gioco completo.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida. Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.

