Ci sono giochi che non hanno paura di dichiarare apertamente le proprie ispirazioni, e Whisper Mountain Outbreak sembra appartenere con orgoglio a questa categoria.

Il survival horror in arrivo l’11 agosto in accesso anticipato su Steam si presenta come un omaggio dichiarato ai Resident Evil della vecchia scuola (che trovate su Amazon), ma con un’aggiunta che cambia drasticamente il ritmo dell’esperienza: la co-op fino a quattro giocatori.

L’ambientazione, fissata nel 1998, non è casuale e richiama immediatamente l’epoca d’oro del genere, quando l’angoscia si costruiva più attraverso l’atmosfera e la gestione limitata delle risorse che con esplosioni e frenesia da blockbuster.

Qui, però, la tensione si vive insieme agli altri, trasformando la solitudine tipica del survival horror in un’esperienza condivisa, in cui la paura diventa quasi un linguaggio comune.

La formula promessa dagli sviluppatori mescola elementi di “escape room” con il survival horror cooperativo: si esplorano aree infestate di mostri, si raccolgono oggetti essenziali, si risolvono enigmi e si combatte con un sistema di salute ispirato ai Resident Evil più classici, come spiegato nella pagina Steam del gioco.

Ogni partita è arricchita dalla possibilità di personalizzare il proprio personaggio, scegliere una delle classi disponibili e sfruttare abilità uniche per coordinarsi con la squadra.

Il sistema di progressione prevede l’apprendimento di nuove skill, la creazione di oggetti più potenti e un crafting che diventa fondamentale per affrontare le sfide più complesse. L’idea è che la cooperazione non sia solo un’opzione, ma una necessità per sopravvivere e completare gli obiettivi.

Visivamente, il gioco opta per una prospettiva 2.5D che non punta al fotorealismo ma alla costruzione di atmosfere disturbanti, con scenari vari e creature mortali che costringono il giocatore a mantenere alta la concentrazione.

Gli sviluppatori hanno dichiarato che l’accesso anticipato durerà circa dodici mesi, un periodo in cui verranno introdotti più scenari, missioni, equipaggiamenti, nemici e contenuti narrativi.

Al lancio, l’offerta include già otto livelli randomizzati, tre tipi di missione, dodici armi, sei classi di personaggio, quindici upgrade e un sistema di personalizzazione estetica. È un pacchetto solido, che potrebbe diventare ancora più ambizioso col tempo.

Per i fan di Resident Evil e per chi cerca un’esperienza horror da condividere, Whisper Mountain Outbreak promette di essere un titolo da tenere d’occhio.