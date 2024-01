Palworld ha un nuovo rivale: ovviamente è un altro survival

Palworld, l'ultimo videogioco-del-momento, ha ora un rivale per il trono del videogioco-del-momento, ovvero un survival che ha raccolto un milione di giocatori in pochi giorni.

I numeri non sono lontamente paragonabili a quelli del titolo di Pocketpair, che è riuscito nelle prime due settimane a sovrastare anche qualsiasi altro videogioco presente su piattaforme popolari come Game Pass, ma c'è il potenziale perché il nuovo survival possa diventare un piccolo caso.

Si chiama Enshrouded e, dopo aver debuttato su Steam in accesso anticipato, ha già ottenuto numeri interessanti.

Precisamente, come annunciato dallo sviluppatore, un milione di giocatori in quattro giorni:

«Siamo completamente sbalorditi dal suo successo», ha detto Keen Games nel suo breve comunicato, ringraziando come di consueto tutti i giocatori che hanno deciso di buttarsi nell'esperienza di gioco, con un picco di oltre 160mila giocatori simultanei.

Enshrouded è un gioco di sopravvivenza, di costruzione e di combattimenti GdR, ambientato in un esteso universo in voxel. Tra montagne e deserti in un open world, i giocatori potranno vivere un'avventura degna di questo nome con tanto di scelte da compiere.

Il setup di molti videogiochi survival, va detto, ma Enshrouded è riuscito evidentemente a fare breccia nei giocatori nello stesso modo in cui ce l'hanno fatta titoli come ARK: Survival Evolved (lo trovate su Amazon).

Keen Games, inoltre, ha fatto grandi promesse ai primi fan di Enshrouded:

«Siamo entusiasti di farvi sapere che questo è solo l'inizio per Enshrouded. Non vediamo l'ora di continuare lo sviluppo del gioco con il vostro supporto, con l'obiettivo di rendere Enshrouded il miglior gioco possibile. Ancora una volta, un sentito ringraziamento a tutti!»

