Anche gli influencer abbandonano Xbox: «È finita»

Se non avete seguito le notizie del mondo dei videogiochi negli ultimi giorni, sappiate che c'è un grande fermento intorno ad Xbox, in particolar modo per il suo futuro e la possibilità che le esclusive possano arrivare su PS5.

Tutto è iniziato con alcune indiscrezioni che sono state sempre più confermate, fino alla dichiarazione di Phil Spencer che ha dato appuntamento ai fan alla prossima settimana per scoprire il futuro di Xbox.

Secondo alcune fonti, Xbox sta pensando attivamente di rendere titoli come Starfield e Indiana Jones, ma anche Gears of War e Sea of Thieves, disponibili al di fuori delle piattaforme Microsoft per la prima volta.

L'idea, ancora tutta da confermare per altro, ha già scatenato le reazioni più inferocite della community, soprattutto dai fan che hanno già deciso di vendere le proprie Xbox.

A questi ci si aggiungono anche gli influencer e i content creator più in vista della community Xbox, che hanno già decretato la fine della divisione gaming di Microsoft.

Come riporta VGC, infatti, le voci più autorevoli tra le personalità legate ai videogiochi Xbox hanno diffuso la propria delusione tramite social media.

Alcuni di questi hanno ritirato pubblicamente il loro supporto per il brand in seguito alle indiscrezioni. Tra questi c'è Klobrille, una delle figure più di spicco che spesso viene presa in considerazione anche da Phil Spencer e da tutto il team di marketing di Xbox sui social network, da cui è partita la cascata di altre reazioni.

«Questa volta ascoltare non basterà», dichiara in maniera apocalittica Klobrille sul suo profilo. Il problema, secondo l'influencer, è «la credibilità in relazione alle dichiarazioni rilasciate in precedenza e l'approccio verso i fan» che è al "minimo storico" da parte dell'influencer al punto di decidere pubblicamente di ridurre la sua presenza sui social media.

A lui sono seguiti tanti altri profili noti nella community di Xbox che, con dei contenuti di vario tipo, hanno usato toni apocalittici per la situazione (lo ricordiamo: tutta da confermare) che si prospetta per il futuro di Xbox.

Si parla di aver "ucciso" la console e Game Pass (a cui vi potete abbonare tramite Amazon), "tradito" la fiducia dei fan, e in generale il denominatore comune sembra essere una fiducia tradita.

Vedremo cosa succederà la prossima settimana, mentre Xbox continua in ogni caso a supportare le iniziative come i giochi gratis di Game Pass.