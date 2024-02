Suicide Squad, la missione è fallita: è ufficiale

Che il lancio di Suicide Squad: Kill The Justice League non sia stato dei migliori è un dato di fatto, ma a quanto pare ora è la stessa Warner Bros. ad ammettere il flop.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, è stato infatti pesantemente criticato sia dai fan che dalla critica specializzata.

Del resto, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, come riportato anche da TheGamer, Suicide Squad: Kill the Justice League avrebbe ufficialmente "floppato", visti i piani di Warner Bros. sul gioco.

Per questo motivo, l'azienda ha dichiarato di avere davanti a sé un "anno difficile, per compensare le vendite insufficienti di Suicide Squad.

Questo è quanto emerge dai commenti rilasciati dal direttore finanziario di WB, Gunnar Wiedenfels, durante una call finanziaria, come riportato da IGN US.

Sebbene Wiedenfels non fornisca una cifra esatta per le vendite di Suicide Squad, è chiaramente al di sotto delle aspettative dell'azienda, mettendo in dubbio il futuro del servizio live.

Al momento sono previste quattro stagioni di contenuti per Kill the Justice League, tra cui nuovi personaggi giocabili e persino un ritorno ad Arkham Asylum. Quest'ultimo sarà aggiunto nella prima stagione, così come un "nuovo" Joker, in arrivo il mese prossimo.

Tuttavia, se Warner Bros. non è soddisfatta delle vendite di Suicide Squad, non è chiaro per quanto tempo permetterà allo sviluppatore Rocksteady di supportare il tutto.

Essendo un gioco legato a un servizio live, è possibile che torni in auge o che si guadagni abbastanza con le microtransazioni.

Al momento, visto che Warner Bros. stessa ha parlato di "anno difficile", non sembra che l'editore nutra grandi speranze.

Del resto, Suicide Squad: Kill the Justice League ha attualmente meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam.

Ricordiamo che già alcune settimane fa Batman: Arkham Knight ha guadagnato il 50% di giocatori in più, proprio dopo l'uscita di Suicide Squad: Kill The Justice League.