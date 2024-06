I migliori gadget a tema Pokémon - Giugno 2024

Pokémon è un brand che ormai è anche francamente difficile da associare solo ai videogiochi. Dalla Pokémon mania degli anni ’90 ad oggi, il mondo dei mostri tascabili di Nintendo e The Pokémon Company ha valicato qualsiasi confine possibile ed immaginabile, diventando di fatto un vero e proprio prodotto della cultura pop contemporanea.

I Poketto Monsuta creati nel 1996 da Satoshi Tajiri sono diventati una vera e propria miniera d’oro per le due aziende, anche e soprattutto per tutto il merchandise ad esso collegato.

Al di fuori dei videogiochi come Pokémon Scarlatto e Violetto e delle carte collezionabili (mercato in questo momento in grande ascesa), il marchio Pokémon è impresso su abbigliamento, prodotti food, statue e memorabilia di ogni tipo, francobolli da collezione, perfino aerei intercontinentali.

Non è facile trovare i migliori gadget a tema Pokémon nel marasma di prodotti che esistono, ma con questa guida vi consigliamo quelli che, secondo noi, sono assolutamente imperdibili!

Portafogli bifold Pokémon

Un grande classico per i fan

Un grande classico dei gadget: il portafogli a tema. Poco da dire su questo portafogli bifold Pokémon a tema Poké Ball, se non che è fatto di pelle sintetica, le sue dimensioni sono 17.5 x 11.5 x 2 cm, e che è dotato di molte tasche al suo interno per tenere carte di credito, monete, e magari le vostre carte collezionabili più rare (ma occhio a piegarle!).

Il portafogli richiama all’esterno la grafica della Poké Ball classica, mentre all’interno è più elegantemente in nero con solo il logo Pokémon sul lato destro. Il regalo perfetto per ogni amante dei Pokémon, di ogni età.

Mega Construx Mew

Per chi ama costruire

Certo non hanno il fascino immortale dei LEGO, ma i Mega Construx hanno il vantaggio di poter creare delle figure snodabili in modi che i mattoncini danesi non possono raggiungere. Con Mega Construx Mew vi potete costruire il vostro Pokémon leggendario per eccellenza e metterlo a fianco alla vostra scrivania con i suoi dieci centimetri di altezza.

Non vi piace il gattino rosa psichico volante? Potete ripiegare su Charmender, Meowth o il sempreverde Pikachu, anche in versione Jumbo da 30 cm con dettagli estremamente complessi.

Cover per analogici Poké Ball

Per i migliori videogiochi

Nonostante i videogiochi Pokémon siano, forse, le cose meno vendute a tema di tutto il merchandise, voi siete comunque dei videogiocatori e The Pokémon Company pensa anche a voi. Per questo, se volete evitare che gli analogici del vostro Pro Controller di Nintendo Switch si rovinino, dovrete acquistare le Cover per analogici Poké Ball.

Si tratta, ovviamente, di piccoli rivestimenti in silicone che vanno a coprire gli stick dei vostri controller, sono compatibili anche con i Joy-Con e con qualsiasi altro controller per console. Perfetto per i fan Pokémon, ma anche se volete segretamente convertire altre persone al culto dei mostri tascabili.

Funko Pop Pokémon

Per i collezionisti Pokémon

Inutile dire che anche i Pokémon hanno avuto la propria serie di Funko Pop ufficiali, usciti negli anni e che stanno andando a recuperare tutte le generazioni di creature tascabili di Nintendo e The Pokémon Company.

Ma non pensiate che ci siano solo i Pokémon più iconici nella lista di Funko Pop, perché lentamente anche le creature meno famose per la grande massa stanno avendo la loro riproposizione di plastica con le iconiche testone.

Tazza Poké Ball

I gadget che non passano mai di moda

Un prodotto che unisce tradizione e innovazione, una tazza di ceramica a forma di Poké Ball è il classico gadget che funziona sia per i fan più sfegatati e sia per i giocatori e allenatori di Pokémon più occasionali.

Tutti i prodotti della marca Stor sono privi di bisfenolo A e hanno superato i test richiesti nella loro categoria per soddisfare le normative europee, così potrete fare un regalo (o comprarla per voi) nella più totale sicurezza.

Calzini Pokémon

Per i più piccoli

Un pacco da 5 calzini Pokemon, un set di 4 calze per bambini dai design vivaci e colorati ispirati al franchise. I calzini Pokémon, disponibili in taglia unica (30-35 o 36-39), sono realizzati in un materiale morbido e confortevole composto da 70% cotone, 28% poliammide e 2% elastan.

Ideali per l'uso quotidiano, sono traspiranti ed elastiche, garantendo massimo comfort. Perfette come idea regalo originale per compleanni, Natale o altre occasioni speciali, queste calze Pokemon faranno felici tutti i piccoli appassionati.

Labirinto Pokémon

Per chi ama i board game

Labirinto è uno dei giochi classici più amati in Italia e nel mondo, e ora si arricchisce con un'edizione speciale dedicata ai Pokémon. In questo gioco d'astuzia, ogni concorrente si muove nel labirinto alla ricerca dei Pokémon nascosti, affrontando percorsi magici che cambiano a ogni turno.

Il divertimento aumenta con le mosse degli avversari, che sconvolgono continuamente i piani dei giocatori. Vince chi riesce per primo a scoprire tutti i tesori e gli incantesimi, ritornando poi al punto di partenza. Questo gioco è perfetto per i fan dei Pokémon ed è un’ottima idea regalo. Oppure un prodotto da acquistare per sé stessi, ovviamente.