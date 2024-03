Pokémon Scarlatto e Violetto nascondeva un indizio su Leggende Pokémon Z-A

Il reveal di Leggende Pokémon Z-A ha decisamente sorpreso positivamente molti fan, ma com'era facile aspettarsi non è stata certamente una decisione "improvvisa" da parte di Game Freak.

In effetti, sembrerebbe che il ritorno a Kalos fosse stato previsto almeno fin dal 2022: i fan hanno infatti esplorato più approfonditamente Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon) scoprendo un indizio che rimanda proprio al nuovo prequel della sesta generazione.

L'utente Reddit KyleLaverre (via Eurogamer.net) ha infatti scoperto che a Leudapoli ci sono 5 edifici di proprietà di un'impresa immobiliare che si chiama "Paldea Realty": se ben ricorderete, il trailer di Leggende Pokémon Z-A anticipava che il gioco esplorerà la costruzione di Luminopoli.

Ma l'aspetto più interessante, che sembra confermare un vero e proprio collegamento, è un cartello situato davanti a uno di questi edifici che include la stessa identica scritta vista nel trailer del nuovo gioco in uscita: potete verificare voi stessi nel post che allegheremo qui di seguito.

Un indizio che sembra non solo suggerire come questa impresa immobiliare potrebbe essere la stessa che a Kalos ha costruito Luminopoli, ma che è un vero e proprio piccolo easter egg lasciato da Game Freak in vista di Leggende Pokémon Z-A.

Difficile pensare che si sia trattata di una semplice coincidenza, dato che la scritta corrisponde carattere dopo carattere a quanto visto nel primo trailer ufficiale del nuovo Leggende Pokémon: ovviamente dovremo attendere di saperne di più per capire se si è trattato solo di un indizio o se ci sarà qualcosa di più in grado di legare i due giochi a livello di background narrativo.

In attesa di scoprire più dettagli a livello di trama, abbiamo elencato per voi tutti i Pokémon che sono già stati confermati in Leggende Pokémon Z-A.

Segnaliamo anche che The Pokémon Company ha aperto un nuovo studio sussidiario, ma non è chiaro se contribuirà allo sviluppo del nuovo Leggende Pokémon o se si occuperà di altri progetti.