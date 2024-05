Pokémon su Switch ha battuto la generazione Game Boy, nonostante le polemiche

I videogiochi di Pokémon su Nintendo Switch non hanno mai avuto vita facile, a sentir parlare la community di fan storici: spesso con l'unica eccezione di Leggende Pokémon Arceus, le opinioni sugli ultimi videogiochi della serie di Game Freak sono spesso state molto divisive e critiche.

Critiche da cui non sono rimasti esenti neanche Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), primi capitoli open world della serie arrivati sul mercato con diversi problemi tecnici, al punto che perfino Nintendo si è dovuta scusare più volte per il loro stato.

Eppure, a giudicare dai risultati di vendita della serie, sembra che Pokémon sia più in salute che mai proprio grazie ai "controversi" capitoli per Nintendo Switch: come segnalato da GoNintendo, gli ultimi episodi del franchise sono riusciti a fare un'impresa che non era riuscita a nessun'altra generazione, ovvero battere le vendite dei videogiochi per Game Boy e Game Boy Color.

Fino a poche settimane fa, le prime due generazioni di Pokémon — dagli storici Rosso e Blu fino ad arrivare a Cristallo — erano rimaste imbattute con ben 75,81 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Ma i videogiochi usciti su Nintendo Switch — ovvero tutti quelli compresi da Let's Go Pikachu/Eevee fino ai recenti Scarlatto e Violetto — hanno finalmente battuto questo record con ben 96,32 milioni di copie vendute, quasi 20 milioni in più rispetto alla generazione Game Boy.

E questi numeri possono solo aumentare, dato che il prossimo anno sarà lanciato sul mercato Leggende Pokémon Z-A, forse l'ultimo episodio per Switch prima che si inizi a pensare alla prossima generazione di console.

Dati che dimostrano non solo quanto sia popolare il franchise di Pokémon, ma anche l'incredibile forza di Nintendo Switch: pur non avendo battuto il record di vendite di DS, si è già dimostrata la console che ha fatto guadagnare di più in assoluto la casa di Kyoto.

Con buona pace di chi non ha gradito le performance tecniche di Scarlatto e Violetto.