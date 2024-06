Amazon Prime Day 2024: offerte, date e tutto quello che serve sapere

Per coloro che attualmente sono o stanno pensando di diventare abbonati ad Amazon Prime, si prospetta un periodo di shopping online molto conveniente: è in arrivo il Prime Day 2024. Questo evento offre una moltitudine di prodotti a prezzi fortemente scontati, tipicamente per un periodo massimo di 48 ore consecutive.

Dalla sua prima edizione nel 2015, il Prime Day ha acquisito una reputazione alla pari con il famoso Black Friday e il conseguente Cyber Monday, consentendo ogni anno a milioni di persone di risparmiare notevoli somme su un'ampia varietà di categorie di prodotti. Ora che Amazon ha ufficialmente annunciato le date dell'evento, possiamo iniziare il conto alla rovescia. Qui sotto troverete tutte le informazioni necessarie per non perdervi le offerte irrinunciabili di quest'evento.

Possiamo finalmente confermare che il Prime Day 2024 si svolgerà il 16 e 17 luglio. Amazon ha già evidenziato l'evento sulla pagina principale del suo sito con un banner e una pagina dedicata. Attualmente, questa pagina offre le informazioni di base relative al Prime Day, ricordando ai clienti che, con un abbonamento Prime, avranno la possibilità di accedere a centinaia di migliaia di offerte su prodotti di grandi marchi come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri.

Prime Day Festival: una celebrazione speciale

Per celebrare la decima edizione di Prime Day, Amazon organizza il Prime Day Festival, un grande evento che si terrà dal 12 al 14 luglio in Puglia, tra Lecce e la spiaggia di Otranto. Il festival offrirà non solo opportunità di shopping, ma anche intrattenimento, attività sportive e momenti di valorizzazione del territorio. Tra gli eventi in programma ci saranno uno showcase musicale con i The Kolors e una sessione di Prime Reading con Elisa True Crime.

Amazon Prime Day 2024: offerte anticipate e promozioni esclusive

Già da oggi, i clienti Prime possono iniziare a risparmiare grazie alle offerte anticipate su dispositivi Amazon come Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Inoltre, Amazon Music offre cinque mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited ai nuovi utenti Prime, mentre Amazon Fresh e Amazon Supermercato offrono sconti significativi sui prodotti essenziali per l'estate.

Amazon Prime Day 2024: come prepararsi

Prima di tutto, vogliamo ricordarvi che i consumatori che non sono ancora membri di Amazon Prime possono sfruttare un periodo di prova gratuito di 30 giorni, permettendo loro di approfittare al massimo delle offerte del Prime Day. Detto questo, per sfruttare al massimo le opportunità durante il Prime Day, è fondamentale prepararsi con anticipo per accedere alle migliori offerte. Questo è ancora più importante per coloro che sono membri Prime, poiché avranno la possibilità di vedere le offerte 30 minuti prima. Questo non solo offre un'anteprima di ciò che sta per arrivare, ma riduce anche il rischio di esaurimento delle scorte per coloro che non sono membri.

Consigliamo quindi di sottoscrivere un abbonamento annuale ad Amazon Prime. Il costo di un abbonamento annuale a Prime è di 49,90€, mentre un singolo mese costa 4,99€. Se non si è mai stati membri in precedenza, è possibile usufruire di un mese di prova gratuito, che verrà esteso a 90 giorni se si soddisfano i requisiti per entrare nel programma Amazon Prime Student, riservato agli studenti. In questo caso, i prezzi dei vari piani di abbonamento scendono a soli 24,95€ per l'annuale e 2,49€ per il mensile.

Amazon Prime Day 2024: come funzionano le offerte?

Per organizzarsi al meglio e non perdere nessuna offerta, è importante capire come funziona il Prime Day. Le offerte inizieranno a mezzanotte e termineranno sempre a mezzanotte dell'ultimo giorno dell'evento. Non tutte le offerte saranno disponibili immediatamente, quindi sarà cruciale rimanere connessi. Ci saranno le cosiddette "offerte lampo", cioè occasioni a durata molto limitata, spesso nascoste tra le migliaia di pagine del sito.

Altre offerte saranno segnalate direttamente da Amazon e messe in risalto sulla homepage, mentre altre potrebbero essere attivate nel secondo giorno o nelle ultime ore dell'evento. Saranno momenti molto movimentati, quindi è importante seguire i canali appropriati per accedere rapidamente alle migliori offerte prima che le scorte si esauriscano.

Amazon Prime Day 2024: cosa comprare

Durante il Prime Day avrete l'opportunità di usufruire di offerte eccezionali su una vasta gamma di prodotti in tutte le categorie. Sia che siate appassionati di tecnologia, amanti del cinema o interessati alla domotica, ci saranno offerte imperdibili per tutti i gusti. Ecco alcuni suggerimenti su cosa comprare durante questo evento:

Tecnologia : se siete appassionati di gadget e dispositivi elettronici, il Prime Day è il momento ideale per acquistare smartphone di ultima generazione, tablet o computer a prezzi scontati. Potete trovare anche accessori come cuffie wireless, smartwatch o altoparlanti Bluetooth portatili a prezzi vantaggiosi.

: se siete appassionati di gadget e dispositivi elettronici, il Prime Day è il momento ideale per acquistare smartphone di ultima generazione, tablet o computer a prezzi scontati. Potete trovare anche accessori come cuffie wireless, smartwatch o altoparlanti Bluetooth portatili a prezzi vantaggiosi. Intrattenimento domestico : gli appassionati di cinema e di qualità audio saranno attratti dalle offerte su smart TV OLED e soundbar di fascia alta. Questo è il momento perfetto per migliorare la vostra esperienza di visione e ascolto a casa.

: gli appassionati di cinema e di qualità audio saranno attratti dalle offerte su smart TV OLED e soundbar di fascia alta. Questo è il momento perfetto per migliorare la vostra esperienza di visione e ascolto a casa. Domotica : se siete interessati alla domotica e volete rendere la vostra casa più intelligente, potreste sfruttare il Prime Day per acquistare dispositivi come i migliori Amazon Echo o altri assistenti vocali. Potete controllare le luci, la temperatura o addirittura la sicurezza della vostra abitazione con semplici comandi vocali.

: se siete interessati alla domotica e volete rendere la vostra casa più intelligente, potreste sfruttare il Prime Day per acquistare dispositivi come i migliori Amazon Echo o altri assistenti vocali. Potete controllare le luci, la temperatura o addirittura la sicurezza della vostra abitazione con semplici comandi vocali. Gaming: ovviamente, non potranno mancare occasioni eccezionali anche per quanto riguarda l'ambito gaming, con tantissimi videogiochi, console ed accessori in offerta!

