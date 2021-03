The Last of Us Parte 2 è un miracolo tecnico? Ce lo dice Naughty Dog (in video)

Che The Last of Us Parte II sia un titolo tecnicamente impressionante è un dato di fatto: Naughty Dog ha compiuto un lavoro straordinario, spremendo davvero al massimo la potenza della “vecchia” PS4 (tanto che il gioco non sfigura neanche sulla più recente PS5, giocato in retrocompatibilità).

Ora, lo studio di sviluppo americano di proprietà di Sony ha rilasciato una serie di video che descrivono nel dettaglio vari aspetti tecnici dell’avventura di Ellie.

Un'immagine del gioco.

Negli interessanti filmati che trovate poco sotto, alcuni developer spiegano come hanno realizzato la nebbia volumetrica, le ottimizzazioni di basso livello, gli effetti indotti dalla GPU e, più in generale, la tecnica artistica infusa nel gioco.

Potete visionare i video uno dopo l’altro con tutta tranquillità grazie ai player sottostanti (via PSU):

The Last of Us Parte II è stato rilasciato esclusivamente per console PS4 durante il mese di giugno del 2020 (potete leggere la nostra ricca recensione completa a questo indirizzo) ed è in ogni caso retrocompatibile anche con PlayStation 5, nel caso ne abbiate una in casa.

Il sequel post-apocalittico di Naughty Dog ha ottenuto un numero enorme di premi e nomination, tra cui 13 nomination per i BAFTA Game Awards di quest’anno, ovvero più di qualsiasi altro singolo prodotto nella storia dei videogiochi.

Ma non solo: sapevate che nel corso del gioco è possibile giocare a biliardo coi proiettili? E che qualcuno è riuscito nell’impresa di uccidere i temibili stalker a mani nude, oltre a risparmiare un numero incredibile di munizioni mentre attraversava i vari scenari?