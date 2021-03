The Last of Us 2: sapevate che è possibile giocare a biliardo (coi proiettili)?

The Last of Us Parte II è il capolavoro targato Naughty Dog, disponibile dallo scorso anno in esclusiva assoluta su console PS4.

A quanto pare, nonostante il gioco sia disponibile ormai da svariati mesi sugli scaffali dei negozi virtuali e non, i giocatori continuano a scoprire alcune chicche realmente sorprendenti contenute nel titolo diretto da Neil Druckmann.

L’ultima chicca è relativa al fatto che è possibile giocare a biliardo, usando i proiettili al posto della stecca.

Poco sotto trovate infatti una clip apparsa oggi nel subreddit di The Last of Us Parte II (via GR+). Lo spezzone mostra il giocatore nei panni di Ellie che scopre un tavolo da biliardo in un bar sito nell’area di Seattle.

Con grande sorpresa, il tavolo non è un mero elemento dello scenario, visto che è effettivamente possibile usare i proiettili della pistola per muovere le palline presenti sul tavolo.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo anche rivelato come qualcuno fosse riuscito nell’impresa di uccidere i temibili stalker a mani nude e, cosa ancora più stupefacente, senza subire alcun danno. Ma non solo: alcuni giocatori particolarmente abili avevano anche scovato un metodo non comune per risparmiare un numero impressionante di munizioni.

Infine, solo ieri il director del gioco Neil Druckmann ha deciso di svelare alcune interessanti informazioni aggiuntive circa la questione legata alla “mazza da golf” (un oggetto che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo causa primaria di un forte trauma vissuto a inizio avventura).

The Last of Us Parte II è in ogni caso disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 dal 19 giugno dello scorso anno. Il gioco è chiaramente retrocompatibile anche con PlayStation 5, nel caso foste felici possessori della nuova console next-gen targata Sony.