The Last of Us 2: gli Stalker possono essere uccisi solo coi pugni (e senza venire mai colpiti)

The Last of Us Parte II è sicuramente un titolo discretamente impegnativo, specie se giocato a livelli di difficoltà piuttosto alti.

Affrontare i nemici del gioco, siano essi runner, bloaters, clicker o stalker, renderà la vita della povera Ellie (e Abby) davvero difficile, tanto che abbattere queste creature spaventose richiede un bel po’di abilità.

Ora, a circa otto mesi dall’uscita del gioco su PS4, qualcuno è riuscito nell’impresa di uccidere i raccapriccianti stalker a mani nude e, cosa più importante e sorprendente, senza subire alcun danno.

Credit by fotografacida_portraits.

L’utente YouTube noto come Gweilo Ren ha infatti pubblicato il video dell’impresa (che non fatichiamo a definire epica): nel filmato vediamo il suo personaggio di fronte a un gruppo di stalker all’interno di una casa in rovina.

Con solo la piccola torcia attaccata alla giacca a illuminare l’ambiente circostante, l’atmosfera non sembra certamente essere delle più distese e riposanti.

Gli stalker si preparano quindi a tendere un’imboscata ad Abby: una volta circondato dai nemici, vediamo come Ren riesca a prenderli a pugni schivando i loro attacchi più e più volte.

Incredibile come, nell’intera sequenza mostrata, Abby non subisca assolutamente alcun colpo dai nemici, senza contare che non vengono usate né armi né oggetti di alcun tipo (le uniche “armi” che Ren usa sono infatti i bicipiti di Abby).

The Last of Us Parte II è disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation 4 dal 19 giugno dello scorso anno. In ogni caso, il titolo Naughty Dog è ovviamente retrocompatibile anche con PlayStation 5, nel caso foste felici possessori della nuova console next-gen di Sony.