The Last of Us 2, le location reali a confronto con quelle del gioco sono sconvolgenti

The Last of Us Parte II, il gioco targato Naughty Dog e disponibile dallo scorso anno in esclusiva assoluta su console PS4, è senza alcun dubbio uno dei titoli più belli da vedere degli ultimi anni.

Gran parte del fascino è infatti trasmesso dalle evocative ambientazioni di gioco, immerse spesso e volentieri in un contesto post-apocalittico in cui la natura si è ripresa i suoi spazi, spesso in metropoli prima popolate da migliaia di esseri umani (ora trasformati in letali creature mutate).

Ora, l’utente Twitter @softlyevermore ha pubblicato alcune immagini comparative realmente sorprendenti, le quali mettono a confronto alcune strutture della decadente città di Seattle vista in The Last of Us Parte II con la loro controparte nella vita “reale”.

Inutile dire che la cura per i dettagli messa in mostra da Naughty Dog è realmente maniacale. In basso, le prime quattro immagini:

Poco sotto, un’altra piccola carrellata di immagini che lasciano ben poco spazio all’immaginazione:

Avete già letto anche che qualcuno è riuscito nell’impresa di uccidere i temibili stalker a mani nude, oltre ad aver trovato un metodo più che funzionale per risparmiare un numero impressionante di munizioni all’interno dei vari scenari del gioco?

Ma non solo: pochi giorni fa il director di The Last of Us Parte II, Neil Druckmann, ha svelato i retroscena circa la scelta della “mazza da golf”, oggetto ben noto a chi è rimasto traumatizzato dalle prime ore dell’avventura di Ellie.

The Last of Us Parte II è disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 dal 19 giugno 2020. Il titolo è in ogni caso retrocompatibile anche con PlayStation 5, nel caso aveste in casa la nuova console next-gen di Sony.