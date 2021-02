The Last of Us 2: questo trucco vi farà risparmiare (davvero) tante munizioni

The Last of Us Parte II è ormai disponibile da diversi mesi in esclusiva assoluta su console PS4: nonostante il gioco sia quindi stato sviscerato in quasi tutti i modi possibili e immaginabili, continuano a mergere dettagli e segreti in grado di rendere ancora più grande il capolavoro targato Naughty Dog.

Un trucco realmente sorprendente è stato infatti riportato in queste ore sul Reddit dedicato al gioco (via GamesRadar+), più in particolare relativo a un metodo assolutamente non convenzionale per risparmiare un numero realmente impressionante di munizioni (che, come saprete fin troppo bene, nell’ambientazione principale sono ben difficili da trovare, specie ai livelli di difficoltà più alti).

Un'immagine di Ellie.

La clip visionabile poco sotto mostra infatti Ellie avventurarsi in una Seattle in rovina: la giovane incontra sul suo cammino due Clicker e due semplici runner. Il trucco consiste nell’afferrare un runner usandolo poi come vero e proprio scudo, lasciando che il Clicker si avventi sullo sfortunato – e inerme – nemico.

Basterà poi lasciare il runner dalla presa, andare alle spalle del Clicker distratto e sferrargli un colpo letale con un machete, e il gioco è fatto.

Insomma, al netto della semplicità di esecuzione, questo trucco (eseguibile a quanto pare anche con ostaggi “umani”) permetterà di risparmiare una mole considerevole di colpi di arma da fuoco per tutta la durata dell’avventura (anche nei panni di Abby).

Ricordiamo che nel corso dell’anno Naughty Dog ha aperto un bel po’ di posizioni lavorative, visto che lo studio sta ufficialmente per lanciarsi nella lavorazione del suo primo titolo per PlayStation 5 (di cui, al momento, si sa ancora poco o niente).

The Last of Us Parte II è in ogni caso disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation 4 dal 19 giugno del 2020. Il gioco è retrocompatibile anche con PlayStation 5, nel caso foste in possesso della nuova console next-gen targata Sony.