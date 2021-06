Summer Game Fest | Live – Tutti gli annunci e i trailer

La Summer Game Fest 2021 ritorna il 10 giugno 2021, l’appuntamento organizzato da Geoff Keighley che ci si aspetta offra una corposa anticipazione dell’E3 2021.

Anche quest’anno sono previste world premiere ed annunci da molteplici publisher, tra i quali ricordiamo esserci stato anche Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, il remake di due giochi storici.

Saranno presenti tantissimi big dell’industria videoludica, tra cui ci sarà anche PlayStation, nonostante quest’anno stia saltando l’E3 2021.

Per venerdì 11 giugno Summer Game Fest ha in programma altri due appuntamenti, in collaborazione con Netflix e Koch Media, dai quali potremo aspettarci ulteriori grandi annunci.

Geoff Keighley ha già rivelato che ci saranno più di una dozzina di world premiere e annunci da publisher selezionati, quindi potremo aspettarci una lunga presentazione ricca di sorprese.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo con voi l’evento con un recap live: aggiornando costantemente questa pagina potrete scoprire in tempo reale tutte le ultime novità svelate nella Summer Game Fest 2021.

Potrete inoltre interagire con i nostri Domenico e Stefania sul canale Twitch di SpazioGames, che commenteranno insieme a voi tutti gli annunci del Summer Game Fest 2021.

A questo punto non ci resta che aspettare le ore 20:00 per scoprire tutti gli annunci previsti dalla Summer Game Fest: buon divertimento!

20:03 – Si comincia con Tiny Tina’s Wonderlands, uno spin-off fantasy tratto dal franchise Borderlands, sviluppato da Gearbox e pubblicato da 2K.

Si tratta di un gioco standalone scollegato dalla serie principale: potrete personalizzare il vostro personaggio per sparare e lanciare magie in un mondo popolato da draghi.

L’uscita è prevista per i primi mesi del 2022.

20:07 – C’è tempo anche per svelare Metal Slug Tactics, uno strategico a turni tratto dal popolare franchise di SNK e sviluppato da Dotemu, autori di Streets of Rage 4.

Marco, Eri, Fio e Tarma saranno i protagonisti di quest’avventura in uscita su PC, ma non è stata ancora svelata una data d’uscita ufficiale.

20:12 – Come anticipato, Hideo Kojima compare come ospite d’onore e rivela Death Stranding Director’s Cut, la versione next-gen del suo ultimo titolo uscito precedentemente su PS4 e PC.

Nel trailer vedremo Jeff Bridges provare a nascondersi dentro una grossa scatola, una chiara citazione alla saga di Metal Gear Solid.

Il titolo arriverà «presto», ma non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale.

20:18 – Anche Jeff Goldblum è uno degli ospiti d’onore e svela pubblicamente Jurassic Park Evolution 2, il sequel del videogioco gestionale tratto dalla popolare saga.

L’uscita del titolo è prevista per il 2021.

