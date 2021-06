Call of Duty Warzone, Stagione 4: primo trailer e data di lancio

Call of Duty Warzone sta per ricevere la sua Stagione 4, come annunciato in occasione all’evento inaugurale della Summer Game Fest.

La nuova stagione sarà disponibile non solo sul titolo battle royale ma anche su Call of Duty Black Ops Cold War, com’è tradizione.

Il trailer è stato sganciato all’evento Kickoff Live della Summer Game Fest, condotto e prodotto da Geoff Keighley.

Eccolo in anteprima:

Come suggerito dal video, il tema della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War è «una nuova minaccia arriva dall’alto».

Ma non abbiamo soltanto il trailer della nuova season, perché Raven Software e Activision hanno anche svelato la data d’inizio.

Questa è stata fissata al prossimo 17 giugno, per cui in poco più di una settimana potrete mettere le mani sui nuovi contenuti dei due titoli.

Questa stagione non è da confondere con le ultimissime novità svelate in un report di VGC, che fanno invece riferimento ad una finestra successiva nel 2021.