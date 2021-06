Nuovo soulslike in arrivo solo su PS5 e PS4 (ed è il sequel di un’amata IP)

Shuhei Yoshida di Sony ha presenziato brevemente all’evento Kickoff di Summer Game Fest per presentare un nuovo soulslike.

Il gioco è in rampa di lancio per console solo su PS5 e PS4, continuando la tradizione del genere sulle console PlayStation come Bloodborne.

Il titolo è Salt and Sacrifice, seguito dell’amata IP di Ska Studios Salt and Sanctuary.

Per chi non lo conoscesse, il gioco è un soulslike sulle tinte gotiche di Bloodborne bidimensionale in cui è possibile selezionare tra molteplici classi e battagliare con un sistema di combattimento punitivo (a dir poco).

Il lancio è in programma per il Q1 2022 solo sulle piattaforme della casa giapponese e anche su PC nella stessa finestra, al prezzo di $19,99.

Tra le novità rispetto al primo capitolo abbiamo, oltre ai miglioramenti del caso sulla grafica, anche una modalità co-op locale e online.

I giocatori potranno combattere oltre 100 mostri scegliendo una di otto classi: Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger, or Sage.

L’obiettivo sarà trovare ed eliminare oltre 20 tipi di Maghi in villaggi abbandonati, segrete e tempi. Un’altra buona notizia, infine, è la localizzazione anche in Italiano.