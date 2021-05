E3 2021 e Summer Game Fest: date, conferenze e orari italiani

Nota: questo articolo sarà aggiornato costantemente con i nuovi appuntamenti e le date degli eventi.

Manca ormai pochissimo ai primi appuntamenti con l’E3 2021, che si proporrà in una inedita forma digitale per quest’anno, dopo che nel 2020 aveva saltato del tutto i palcoscenici a causa della pandemia da COVID-19. Per aiutarvi a orientarvi tra gli annunci già fissati, vediamo allora tutte le date delle conferenze, con orari italiani, già fissate. Appuntiamo anche gli eventi già rivelati per la Summer Game Fest, il calendario di annunci estivi sotto la gestione di Geoff Keighley.

Guerrilla Collective

5 giugno, ore 17.00

Torna anche quest’anno Guerrilla Collective, l’appuntamento con alcune interessanti produzioni videoludiche, come quelle di Raw Fury, di Good Shepherd, di Innersloth e di TinyBuild.

Summer Game Fest

10 giugno, ore 19.00

Il momento inaugurale della Summer Game Fest si svolgerà il 10 giugno alle ore 19.00 nostrane, con l’appuntamento che sarà trasmesso in diretta su Twitch. È stato confermato che parteciperanno all’evento publisher come 2K, Activision, Blizzard, Capcom, Epic, PlayStation, Square Enix, Ubisoft e Xbox.

La Summer Game Fest torna anche quest'anno

Koch Media

11 giugno, ore 21.00

Koch Media, gigante proprietario tra gli altri di Deep Silver, ha annunciato che terrà una sua conferenza in occasione della Summer Game Fest alle ore 21.00 italiane dell’11 giugno prossimo. Dovrebbe essere l’occasione per vedere, soprattutto, il ritorno di TimeSplitters.

Guerrilla Collection – Giorno 2

12 giugno, ore 17.00

Secondo appuntamento con gli annunci del Guerrilla Collective, dei quali per il momento non ci è dato sapere di più.

Ubisoft Forward

12 giugno, ore 21.00

Alle ore 21.00 italiane del 12 giugno sarà la volta della conferenza Ubisoft all’E3: la casa transalpina svelerà il futuro di molti dei suoi videogiochi in lavorazione e dovrebbe tirare fuori dalla manica anche degli assi inediti. Potrebbe essere l’occasione per scoprire di più di Rainbow Six Quarantine, ad esempio, e chissà che dopo Immortals la compagnia francese non stia preparando anche qualche nuova IP, in attesa dell’uscita di ottobre di Far Cry 6.

Non poteva mancare l'appuntamento con Ubisoft

IGN Expo

12 giugno, ore 22.00

La testata statunitense IGN terrà delle conferenze di presentazione e approfondimento di diversi videogiochi, compresi dei reveal. L’appuntamento con il suo main event è fissato per il 12 giugno alle ore 22.00 italiane.

Xbox + Bethesda

13 giugno, ore 19.00

L’attesissima conferenza che vedrà unire le forze Xbox e Bethesda Softworks, ora proprietà di Microsoft, si svolgerà il 13 giugno alle ore 19.00 italiane, nella cornice dell’E3 digitale. Le aspettative sono alte: dobbiamo scoprire quando potremo mettere le mani su Halo Infinite, il logo dell’evento prelude a novità importanti anche per il misterioso Starfield – e ci sono un milione di progetti in essere su cui potremmo avere aggiornamenti, dagli Xbox Game Studios.

Xbox e Bethesda faranno una conferenza unica

Future Games Show

13 giugno, orario da fissare

Torna anche il Future Games Show, dove potrebbero trovare spazio alcuni interessanti progetti tra i non AAA.

PC Gaming Show

13 giugno, orario da fissare

Anche il PC Gaming Show, ormai immancabile, troverà il suo appuntamento nel 2021, con presentazioni di titoli imperdibili per gli amanti dei giochi PC: in passato, ad esempio, vedemmo in questa cornice giochi come Valheim, XCOM 2 e Baldur’s Gate III.

Torna anche il PC Gaming Show

Square Enix Showcase

Da fissare

Sappiamo che ci sarà, ma non sappiamo quando, una conferenza dedicata ai prossimi videogiochi di Square Enix, che sarà tra i publisher dell’E3. Potremmo saperne di più su Final Fantasy XVI e su Dragon Quest XII, ma non è da escludere che ci siano sorprese.

Nintendo Direct

Da fissare

Anche Nintendo sarà all’E3, ma non sappiamo ancora quando si svolgerà il suo immancabile Nintendo Direct. Le voci insistenti parlano di un annuncio di Nintendo Switch Pro che anticiperebbe la fiera, dove vedremmo i primi giochi per la console potenziata: attendiamo impazienti di scoprire e riferirvi di più.

EA Play

22 luglio, orario da fissare

Fa con comodo, invece, Electronic Arts, che quest’anno ha piazzato il suo EA Play più in là, il 22 luglio, in un orario ancora da fissare. Che sia l’occasione per scoprire di più sul chiacchierato nuovo Battlefield? E chissà se altri nomi sempre attesi, come quelli dei nuovi Dragon Age e Mass Effect, potrebbero salire sul palco.