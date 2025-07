La figure di Kana Sakuragi per la linea SH Figuarts si distingue per fedeltà, posabilità e cura nei dettagli. Nonostante un set di accessori contenuto, la possibilità di ricreare la posa in volo sulla scopa aggiunge valore espositivo e dinamismo. Un prodotto solido e ben realizzato, perfetto per i fan della serie.

Direttamente dall’anime Magilumiere Magical Girls Inc., arriva anche in formato SH Figuarts la protagonista Kana Sakuragi, grazie a una realizzazione firmata Bandai e Tamashii Nations che strizza l’occhio sia ai fan della serie che agli amanti delle action figure ben articolate.

Siamo davanti a un prodotto che rientra nella filosofia SH Figuarts: alta posabilità, scultura fedele e accessori mirati, il tutto in scala 1/12 e pensato per i collezionisti che amano ricreare le pose iconiche o dare libero sfogo alla fantasia.

La serie Magilumiere Magical Girls Inc. è una delle novità più particolari nel panorama anime degli ultimi anni, con la sua visione moderna e aziendale del genere Mahō Shōjo. In questo contesto, la giovane e determinata Kana si è subito ritagliata un posto nel cuore del pubblico – e adesso anche nella nostra vetrina.

Vediamo quindi come se la cava questa nuova uscita della linea, analizzando nel dettaglio tutti gli aspetti che contano davvero per un collezionista: design del packaging, qualità delle articolazioni, scultura, pittura e posabilità.

Magilumiere Magical Girls Inc.

Magilumiere Magical Girls Inc. è un manga creato da Sekka Iwata e Yu Aoki, serializzato su Shōnen Jump+ dal 2021 e adattato in anime nel 2024. La serie reinterpreta il genere mahou shōjo in chiave moderna: qui le magical girl sono professioniste assunte da aziende per combattere creature chiamate Kaii.

La protagonista, Kana Sakuragi, è una neolaureata in cerca di lavoro che finisce per entrare nella startup Magilumiere, dove scopre il mondo del lavoro... a colpi di magia! L’anime, prodotto da J.C.Staff, ha ricevuto ottimi consensi per l’originalità e la satira sociale, ottenendo rapidamente il rinnovo per una seconda stagione.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging si presenta colorato e dinamico, dominato da tonalità pastello e motivi geometrici che richiamano l'estetica dell’anime. Sul fronte, troviamo un’ampia finestra trasparente che permette di ammirare la figure e gli accessori inclusi, tra cui quattro espressioni facciali intercambiabili. Un’illustrazione in stile anime di Kana aggiunge un tocco vivace alla confezione.

Il retro mostra diverse pose realizzabili grazie agli snodi articolati della figure, mettendo in evidenza anche gli accessori extra come le mani intercambiabili e la scopa magica. Non manca la dicitura "Simple Style & Heroic Action", ormai marchio di fabbrica della linea SH Figuarts.

Blister

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il contenuto dei due blister riflette l’attenzione ai dettagli e la versatilità di posa che contraddistingue questa action figure. All'interno del primo blister troviamo la figure principale di Kana, correttamente protetta e già dotata della parte inferiore della gonna in silicone morbido. Accanto a lei sono inclusi quattro volti alternativi, che permettono di esprimere al meglio il vasto repertorio emotivo della giovane streghetta, e due paia di mani intercambiabili, oltre a una mano singola pensata per impugnare la scopa. A completare il primo blister, uno stand trasparente snodato, utile sia per pose aeree che per l'esposizione statica in posizione verticale.

Il secondo blister contiene invece gli accessori più scenografici: la scopa magica, un elemento imprescindibile per qualsiasi “mahou shoujo”, un paio di gambe alternative e una seconda parte terminale della gonna. Questi ultimi due componenti permettono di passare alla modalità “volo”, garantendo a Kana una posa dinamica e d’effetto. Va segnalato che le gambe sostitutive non sono articolate, ma trattandosi di un set pensato per l’esposizione aerea, la scelta appare del tutto funzionale.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La riproduzione di Kana Sakuragi si distingue per l’elevata fedeltà al character design originale, sia per quanto riguarda l’espressione del volto sia per la rappresentazione accurata della divisa da lavoro. L’action figure, alta circa 13,5 cm, si presenta con una colorazione vivace che richiama con precisione le tonalità accese della serie animata tratta dal manga di Sekka Iwata e Hiroshi Aoki.

Come da tradizione per la linea SH Figuarts di Bandai, anche in questo caso la figure vanta una notevole articolazione, grazie a un sistema di snodi ben integrato che consente di ricreare numerose pose iconiche del personaggio. I materiali impiegati, principalmente ABS e PVC, garantiscono una buona solidità complessiva e un bilanciamento efficace tra resa estetica e funzionalità.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il livello di dettaglio, coerente con gli standard della linea, risulta particolarmente apprezzabile in relazione alla posabilità, vero punto di forza di questa release. Grazie alla possibilità di sostituire la parte inferiore della gonna e le gambe, è possibile esporre Kana in volo sulla sua scopa, aggiungendo dinamismo e impatto visivo all’esposizione. Una soluzione pensata per valorizzare collezioni dedicate al mondo delle maghette o agli appassionati della serie.

La colorazione, seppur priva di sfumature elaborate, risulta pulita e ben applicata: gli stacchi cromatici sono netti e privi di sbavature, mentre i volti intercambiabili sono realizzati con cura, risultando perfettamente coerenti con lo stile del manga e dell’anime.

Conclusioni

La SH Figuarts dedicata a Kana Sakuragi si conferma un’ottima aggiunta alla linea di action figure ispirate all’universo delle maghette e, più in generale, alle serie tratte da manga e anime. La qualità realizzativa rispecchia gli alti standard a cui Bandai ha abituato i collezionisti, con una scultura fedele, una colorazione precisa e una notevole articolazione, pensata per soddisfare chi desidera ricreare scene dinamiche e pose espressive.

Pur non includendo un ampio assortimento di accessori extra, la figure riesce a distinguersi grazie alla possibilità di esporre Kana in volo sulla scopa, soluzione che conferisce alla figure una forte presenza scenica. Un prodotto che saprà trovare il suo posto sia nelle collezioni tematiche legate al mondo delle maghette, sia tra le proposte più interessanti della linea SH Figuarts per l’anno in corso.

Kana Sakuragi SH Figuarts, è già disponibile in Italia da luglio 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.