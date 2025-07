L’universo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered continua ad arricchirsi grazie alla community modding, e questa volta è il turno di una mod che punta a rendere il mondo di gioco più vivo e realistico.

Il modder monkeyangie ha pubblicato una nuova espansione chiamata “Wanderers of Cyrodiil”, che aggiunge ben 43 viaggiatori alle strade della regione, rendendo i percorsi tra una città e l’altra meno vuoti e più immersivi.

Si tratta di personaggi non giocanti (o PNG) che si muovono liberamente lungo le principali vie di comunicazione, simulando carovane, mercanti, pellegrini e semplici esploratori.

Alcuni di loro offrono servizi utili, come la riparazione dell’equipaggiamento — una gradita aggiunta che migliora sensibilmente la qualità della vita in gioco, specie per chi non ama il fast travel continuo verso le città solo per sistemare un’arma o un’armatura.

La mod è compatibile con tutte le principali modifiche pubblicate finora per Oblivion Remastered e può essere scaricata gratuitamente da Nexus Mods qui.

È anche completamente integrabile con overhaul grafici e pacchetti di texture, senza causare conflitti noti.

Per chi si fosse avvicinato di recente a Oblivion Remastered, ricordiamo che esistono altre mod consigliate per migliorare l’esperienza, come quelle che ripristinano i colori originali del gioco, migliorano la resa delle luci dinamiche o modificano le animazioni delle personagge femminili per renderle uniche.

Insomma, la scena modding di Oblivion è ancora vivissima e contribuisce a mantenere il titolo attuale e godibile anche nel 2025 (l'originale lo trovate su Amazon). L'aggiunta di viaggiatori non solo migliora l’atmosfera generale, ma rafforza quel senso di mondo vivo che era tra le ambizioni originarie del gioco Bethesda.

Per chi ha voglia di tornare a esplorare Cyrodiil, questo è il momento giusto. Ma non solo: è arrivata Sinister Relics, una nuova mod gratuita per Oblivion Remastered dedicata agli amanti dello stealth e delle atmosfere oscure: scaricala ora.