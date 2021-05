PlayStation salta l’E3, ma non Summer Game Fest (che avrà 12 annunci)

PlayStation salterà per l’ennesima volta l’E3 quest’anno, ma non la Summer Game Fest: il marchio gaming di Sony è parte della lineup di partecipanti all’evento presentato oggi.

Lo scorso anno, la manifestazione ha portato in dote titoli come Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, anche se è stata spalmata su più giorni.

Nel 2021, per la prima volta, l’evento avrà una conferenza vera e propria, esattamente come succederà con la Gamescom Opening Night Live curata sempre da Geoff Keighley ad agosto.

Keighley ha le mani impegnate ultimamente, essendosi prodigato con il suo The Game Awards lo scorso dicembre anche in piena pandemia.

☀️The first lineup details are here! ☀️

Welcome to #SummerGameFest 2021

It begins Thursday, June 10 with KICKOFF LIVE! a spectacular live world premiere showcase, including a performance by @weezer, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm BST.@summergamefest pic.twitter.com/s6inizAuhU

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 19, 2021