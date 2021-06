Elden Ring è vivo e si mostra in un trailer con data di uscita

Gran finale per la Summer Game Fest di quest’anno: l’attesissimo Elden Ring si è finalmente mostrato in occasione dell’evento diretto da Geoff Keigley.

Il soulslike dai creatori di Sekiro Shadows Die Twice è stato annunciato all’E3 2019 ma, da allora, è letteralmente sparito dai radar.

Ora, finalmente, un nuovo trailer rivela che il gioco è vivo e vegeto: «l’ordine è rotto» per un «nuovo mondo», recita la voce in sottofondo.

Il personaggio principale dovrebbe chiamarsi The Tarnished (in italiano potrebbe suonare come l’Offuscato) ed è alla ricerca dell’Elden Ring.

Il trailer mostra varie sequenze a cavallo, duelli con la spada e boss enormi (inclusi draghi sputafuoco) con un look davvero unico e ributtante.

I combattimenti sembrano inoltre essere impostati per essere anche in gruppo, cosa questa che renderà i vari duelli ancora più accesi e adrenalinici.

L’atmosfera è un bel po’ dark fantasy, cosa questa che giustificherebbe la presenza di George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade.

Uscita prevista: 21 gennaio 2022 su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e piattaforma PC.

Poco sotto, il nuovo trailer ricco di scene mai viste prima (della durata di due minuti e mezzo):

La descrizione sul sito ufficiale del gioco recita:

L’Ordine d’Oro è stato infranto. Alzati, Offuscato, e lasciati guidare dalla grazia per brandire il potere dell’anello Elden e diventare così un signore nelle terre di mezzo. In queste lande, governate dalla Regina Marika l’Eterna, l’Elden Ring, la fonte dell’Erdtree, è stato distrutto. La progenie di Marika, tutti semidei, reclamò i frammenti dell’Anello Elden noto come le Grandi Rune, e la folle contaminazione della loro nuova forza scatenò una guerra: la Frantumazione. Una guerra che ha significato l’abbandono da parte della Grande Volontà. E ora la guida della grazia sarà portata agli Offuscati che sono stati respinti dalla grazia dell’oro ed esiliati dalle Terre di Mezzo. Voi morti che ancora vivete, la vostra grazia da tempo perduta, seguite il sentiero per le Terre di Mezzo oltre il mare nebbioso per trovarvi dinanzi all’Elden Ring. E diventa l’Elden Lord.

Un aggiornamento gratuito alla versione PlayStation 5 sarà disponibile per i giocatori che acquisteranno il gioco su PlayStation 4, mentre lo SmartDelivery sarà supportato per Xbox One e Xbox Series X|S.

Elden Ring, erede del GOTY di due stagioni fa, era in programma nell’anno fiscale attuale del colosso orientale, che si concluderà il 31 marzo 2022.

Mesi fa un leak aveva in ogni caso rivelato particolari inediti circa le ambientazioni di quello che – a detta degli stessi developer – sarà il titolo più ambizioso di sempre tra quelli targati FromSoftware.

Avete già letto anche, sempre nel corso della Summer Game Fest, è stato mostrato un nuovo soulslike 2D per PS5 e PS4, sequel di un’amata proprietà intellettuale?

Sapevate infine che Elden Ring non è il primo gioco al quale ha lavorato George R.R. Martin?