Wonderlands è ufficiale: si presenta il nuovo titolo Gearbox

Gearbox ha presentato a Summer Game Fest il suo nuovo progetto – Wonderlands.

Il gioco, con un cast d’eccezione che comprende Ashly Burch e Will Arnett, è pubblicato da 2K Games ed è ambientato in un mondo fantasy.

Il nome completo è Tiny Tina’s Wonderlands, il che lascia intendere come il personaggio storico di Borderlands avrà un ruolo principale.

Wonderlands sarà lanciato ad inizio 2022.

Il progetto viene definito esattamente come l’originale Borderlands, pur essendo standalone, un looter shooter.

I personaggi, diversamente dal franchise di partenza, potranno essere personalizzati e, a quanto pare, Tiny Tina sarà una sorta di master che scombinerà le regole del gioco per i quattro protagonisti.

In estate, per ora genericamente, scopriremo di più riguardo al titolo.

Le piattaforme non sono state ancora definite in questo momento, ma Wonderlands è atteso per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.