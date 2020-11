PS5 avrà (pare) più di 664 GB di spazio di archiviazione

Alcune settimane fa avevamo discusso cira le capacità di archiviazione delle console di nuova generazione, con Xbox Series X e i suoi 1 TB scarsi (una volta installato il sistema operativo), Xbox Series S coi suoi 512 GB e infine entrambe le PlayStation 5 con 825 GB.

Relativamente a PS5, alcune immagini che avevano rivelato che lo spazio libero residuo per il possessore della console Sony sarebbe stato pari a 664 GB: considerando lo spazio nativo, quindi, 161 GB circa sarebbero occupati dal sistema operativo.

Un'immagine del teardown di PS5.

A quanto pare, la verità sarebbe un altra: l’insider Tidux ha reso noto via Twitter che i giga disponibili su PS5 sarebbero 712, confermando quindi un altro numero circa lo spazio di archiviazione disponibile.

Looks like 712gb is available on #PS5 — Tidux (@Tidux) November 1, 2020

La fonte sarebbe questo video di 4Players proveniente dalla Germania, il quale smentirebbe le voci diffuse in precedenza.

Si tratta, di fatto, di un buon compromesso, considerando anche e soprattutto che il gioco PS5 avranno un peso di installazione leggermente inferiore rispetto ai titoli di passata generazione (ad esempio, il prossimo Demon’s Souls Remake avrà un peso minimo di soli 66 GB). Ciò consentirebbe all’SSD di PS5 di reggere oltre dieci giochi in contemporanea, senza la necessità di cancellare alcunché.

Leggi anche: triste epilogo per le scocche colorate non ufficiali di PS5.

Avete già letto anche che la console next-gen potrebbe non avere un cavo HDMI 2.1 nella confezione? E che “siamo tutti esploratori” nel suggestivo trailer di lancio di PS5?

Pochi giorni fa PlayStation 5 è arrivata nella redazione di SpazioGames con la sua versione Standard, completa di lettore Blu-ray Disc: vi abbiamo proposto un dettagliatissimo video unboxing, mostrandovi la nuova console davvero a distanza ravvicinata!

Ricordiamo infine che PlayStation 5 uscirà il 19 novembre prossimo sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.