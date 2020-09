Quanto pesano Demon’s Souls e Spider-Man Miles Morales per PS5?

Il negozio online PlayStation ha rivelato quanto spazio occupano Demon’s Souls e Spider-Man Miles Morales per PS5.

Entrambi, come è stato annunciato a margine dell’ultimo evento Sony, saranno disponibili al lancio della console next-gen.

La data del day one è stata dunque fissata al 12 novembre per Stati Uniti, Giappone e un’altra manciata di fortunati territori, mentre in Europa se ne riparlerà soltanto una settimana dopo.

Il peso dei due giochi non è particolarmente diverso dagli standard cui siamo stati abituati nel corso della generazione di PS4.

Demon’s Souls ha un peso minimo di 66GB, e la descrizione sul negozio precisa il supporto sia alla vibrazione che alla «funzionalità dei grilletti» – che, immaginiamo, si riferisca ai grilletti adattivi del DualSense.

Spider-Man Miles Morales, invece, pesa un minimo di 50GB nella sua Launch Edition, e viene precisato che il gioco è per un solo utente.

Spider-Man Miles Morales Ultimate Launch Edition ha però un peso minimo di 105GB, dal momento che – su un solo disco – contiene sia il gioco base che Spider-Man Remastered.

Il remaster della prima avventura dell’Uomo Ragno di Insomniac è stato svelato poco dopo l’evento di questa settimana, ed includerà una serie di migliorie al titolo originale mosse dall’hardware di PS5.

Questa edizione, diversamente da quella base più economica, costerà €80, in linea con l’aumento dei prezzi dettato da Sony per la next-gen.