PS5 ha o no un cavo HDMI 2.1 nella confezione?

PlayStation 5 (o PS5) è arrivata alla stampa specializzata, come vi abbiamo potuto mostrare anche noi di SpazioGames nel nostro ricco coverage dedicato.

Nonostante ciò, un enorme dubbio è emerso in queste ore, relativo a un elemento in particolare contenuto della confezione PS5: stiamo parlando del cavo HDMI.

Sembra infatti che il box di PlayStation 5 avrà al suo interno un cavo HDMI 2.0, invece di un HDMI 2.1. Per chi non fosse troppo pratico in materia, la versione 2.1 è l’unica in grado di toccare i 120 fotogrammi al secondo con una risoluzione 4K.

Il dubbio nasce da alcune specifiche sequenze di un video pubblicato da Digital Foundry, nel quale il cavo mostrato mostrerebbe la dicitura “High Speed” (relativa ai classici 2.0) e non “Ultra High Speed” (attinente invece ai ben più performanti cavi 2.1).

Non si tratterebbe, quindi, dell’HDMI fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità di PS5. Come discusso su ResetEra, sulla confezione di PS5 sono riportate le diciture 4K e 120fps, ragion per cui il cavo dovrebbe essere presente. Non resta che attendere una conferma ufficiale non appena sarà possibile farlo.

Vi ricordiamo in ogni caso che pochi giorni fa PlayStation 5 ha raggiunto anche la redazione di SpazioGames con la sua versione Standard, completa di lettore Blu-ray Disc: vi abbiamo infatti proposto un video unboxing e lo abbiamo realizzato in modo che potesse davvero portarvi a pochi centimetri dalla nuova console in uscita tra pochi giorni nei negozi.

PS5 arriverà infatti in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020. Sono previste due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere giochi su supporto fisico, mentre l’altra solo ed esclusivamente digitale.