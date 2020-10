PS5, siamo tutti esploratori nel bellissimo trailer di lancio!

Mancano davvero pochissimi giorni al lancio di PS5, la nuova console Sony che porterà i giocatori nella next-gen targata PlayStation.

Per festeggiare l’arrivo ormai imminente della console, il colosso giapponese ha pubblicato un nuovo trailer incentrato proprio sul lancio di PlayStation 5.

Il video, della durata di un minuto, è visionabile poco sotto:

“L’esplorazione è nel nostro DNA”, recita il filmato, mentre immagini reali mostrano l’uomo decollare verso lo spazio o immergersi nelle profondità dell’oceano.

Il video prosegue con altre immagini di interpidi scatalori di montagne o piloti di aeroplano, mentre la voce in sottofondo recita frasi come “Ascolta ciò che non è mai stato ascoltato”.

“Siamo tutti esploratori. E ci sono nuovi mondi da esplorare”, chiude l’emozionante trailer di lancio.

PS5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020. Sono previste due versioni: una con lettore ottico in grado di leggere giochi su supporto fisico, mentre l’altra Only Digital.

Avete già letto in ogni caso anche che, nel suo più recente report sui risultati finanziari Sony ha annunciato che la “vecchia” PlayStation 4 ha raggiunto 113,8 milioni di unità distribuite nel mondo? E che il colosso giapponese tiene anche la porta aperta a nuove acquisizioni per i suoi PlayStation Studios?

Ricordiamo anche che per ogni ulteriore dettaglio su PlayStation 5, inclusa la retrocompatibilità e gli accessori in arrivo, potete fare riferimento al nostro ricco speciale dedicato.

Ma non solo: la console è ufficialmente nelle nostre mani e presto potremo farvela vedere coi vostri occhi grazie a un coverage che promette di essere davvero unico e imperdibile! Restate quindi sulle pagine di SpazioGames nelle prossime ore, perché ci sarà davvero da divertirsi!