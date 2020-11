La storia delle scocche colorate PS5 è finita nel modo sbagliato

Alcune settimane fa, il sito PlateStation 5 aveva offerto la possibilità di mettere mano a delle vere e proprie placche colorate per personalizzare la propria PS5.

Inutile dire che l’idea aveva solleticato un gran numero di giocatori, specie per il fatto che Sony ha confermato che le coperture bianche di PS5 sono rimovibili (e di conseguenza, sostituibili).

Purtroppo, però, non tutto è andato come previsto: lo scorso 29 ottobre, i gestori del portale si sono visti costretti a rinominare il tutto con il nome di CustomizeMyPlates.com, a seguito del reclamo di Sony per l’utilizzo di immagini (e non solo) protette da copyright PlayStation.

Addio, PS5 nera.

La compagnia nipponica non sembrava infatti troppo contenta della cosa, tanto che ora sembra arrivato il proverbiale colpo di grazia: la concreta possibilità che il caso finisse in tribunale ha fatto desistere gli ormai ex-PlateStation 5 dal vendere le scocche colorate.

I ragazzi hanno parlato al portale VGC rivelando di presunte violazioni del marchio PlayStation:

Gli avvocati di Sony hanno detto che […] la proprietà intellettuale di Sony si è estesa ai faceplate e che se avessimo continuato a venderli e distribuirli in qualsiasi paese, saremmo finiti in tribunale. Tutto questo è emerso ieri e stiamo annullando e rimborsando tutti gli ordini effettuati in tutto il mondo… siamo estremamente delusi da tutto questo, ma non abbiamo altra opzione.

Insomma, i gestori hanno preferito chiudere baracca e burattini piuttosto che mettersi contro un gigante come Sony e intraprendere lunghe e difficoltose battaglie legali.

Le versioni dei faceplate – offerte in cinque colorazioni diverse – per PS5 con lettore ottico e senza erano vendute al costo di soli 39,99 dollari, con la possibilità di spedizione anche all’estero (Italia inclusa).

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non lo sapessero, che PlayStation 5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.

Avete già letto anche che la console next-gen potrebbe non avere un cavo HDMI 2.1 nella confezione?