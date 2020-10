PlayStation 5 in redazione! Unboxing da vicinissimo in 4K (e live dalle 19.30)

Seppur con qualche ora di ritardo, PlayStation 5 ha raggiunto anche la redazione di SpazioGames con la sua versione Standard, completa di lettore Blu-Ray. Abbiamo quindi deciso di metterci subito all’opera per proporvi il video unboxing e lo abbiamo realizzato in modo che potesse davvero portarvi a pochi centimetri dalla nuova console Sony.

Potete vedere tutti i dettagli della console e del suo packaging, oltre agli accessori, l’uso della base e il confronto con le dimensioni delle vecchie PlayStation, nel nostro video unboxing di PS5 in 4K.

Vi proponiamo anche alcuni scatti che mostrano da vicino la console in tutte le sue generose dimensioni, in compagnia del controller DualSense.

La colorazione, come spiegato nel video, è meno perlata di quanto potesse sembrare dalle immagini, risultando anzi estremamente opaca. Diverso il discorso peri dettagli a contrasto nero sul corpo della console, lucidi come fu (come notate nel video) il corpo di PlayStation 3.

DualSense e PlayStation 5 dopo il nostro unboxing

Vi ricordiamo che questa sera alle 19.30 i nostri Stefania Sperandio e Domenico Musicò saranno live sul canale di SpazioGames per mostrarvi la console da vicino e rispondere a tutte le vostre domande relative al suo look, alle dimensioni e al primissimo impatto con la next-gen di Sony. Vi raccomandiamo di seguirci sul nostro canale!

Rimanete collegati sul nostro sito per approfondimenti che arriveranno nelle prossime ore, in cui ci addentreremo più in profondità in quanto PS5 ha da offrire in vista del lancio del 19 novembre in Europa.