PS5, quanto spazio libero avremo effettivamente su SSD? Non tanto, a quanto pare

In tempi non sospetti, ossia già qualche settimana fa, avevamo alzato delle perplessità circa le capacità di archiviazione delle nuove console, considerando che Xbox Series X vanterà 1 TB (che sarà di meno, installato il sistema operativo), Xbox Series S avrà 512 GB ed entrambe le PlayStation 5 avranno circa 825 GB.

Le nostre perplessità venivano dal fatto che i titoli abbiano pesi sempre più importanti, e questo significa che gli SSD, con queste capacità, potrebbero starci stretti – anche considerando che non tutti godono di una connessione particolarmente veloce per cancellare un software e riscaricarlo rapidamente in caso vogliano giocarci di nuovo.

È anche vero che tutte le console consentiranno di espandere l’archiviazione interna (anche se siamo in attesa di dettagli sugli SSD aggiuntivi per PS5, mentre sappiamo che le schede Seagate per Xbox non saranno proprio economiche), ma a quanto pare la questione potrebbe essere più accentuata del previsto.

Sappiamo, infatti, che in alcune parti del mondo degli YouTuber stanno ricevendo degli esemplari di PS5 per testarla. È così comparsa online un’immagine leak (da trattare con le pinze fino a prova contraria) che rivelerebbe lo spazio libero residuo per l’utente di PlayStation 5 – pari a 664 GB. Questo significherebbe che, considerando lo spazio nativo di 825 GB, 161 GB circa sarebbero occupati dal sistema operativo, e il resto potrebbe essere occupato dai giochi.

Il nostro grafico sul peso di alcuni giochi di questa generazione

Certo, Cerny spiegò che i giochi avrebbero avuto un peso minore rispetto all’attuale generazione (e si parlò anche di installazione frammentata, magari con solo il single-player o il multiplayer di un titolo che vi interessa), ma per il momento quanto emerso per i primi titoli PS5 non rivela pesi così sensibilmente più bassi del passato. Per fare un esempio, sappiamo che Demon’s Souls avrà un peso minimo di 66 GB, il che significa che, con questo peso medio, l’SSD terrebbe spazio a circa dieci giochi contemporaneamente.

Attendiamo ovviamente più dettagli in merito, ricordandovi che PS5 arriverà il 19 novembre in Europa – anche se le date di alcuni giochi stanno venendo misteriosamente anticipate.