Prime Day 2020: le migliori offerte

È finalmente giunto il grande momento! Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per tutte le categorie merceologiche. A partire da ora, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames saremo sempre pronti a proporvi le offerte migliori ad ogni ora, in modo da non farvi sfuggire nemmeno un affare. Partiamo proprio con questa notizia, nella quale sono raccolte le migliori offerte che riguarda gli ambiti più disparati, dai dispositivi Amazon Echo, ai videogiochi, fotocamere, smart TV, monitor, notebook e chi più ne ha più ne metta!

Prima di lasciarvi all’elenco delle migliori offerte per Prime Day 2020, vi ricordiamo nuovamente che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte Prime Day 2020

Dispositivi Amazon Echo

Le migliori offerte dalle altre categorie

Altre offerte Amazon