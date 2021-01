PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di febbraio

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di febbraio 2021, che puntano a rafforzare la posizione del servizio tra i preferiti degli utenti console.

Una posizione che sembrava potesse essere rinsaldata ancor di più dal recente aumento di prezzo del competitor diretto, sebbene questo sia stato poi smentito nel giro di poche ore dopo le polemiche sollevate dagli utenti Xbox.

I titoli gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus, la seconda ondata del 2021 dopo quella annunciata lo scorso dicembre, sono stati svelati oggi, l’ultimo mercoledì del mese puntualissimi alle 17:30, com’è tradizione per l’abbonamento.

Fa parte della lista dei titoli proposti su PlayStation Plus anche Destruction All-Stars, un’esclusiva PS5 programmata in origine per il lancio della console ma poi rinviata a febbraio e inclusa fin dal day one nel servizio, con il riscatto che sarà eseguibile per due mesi (fino al 5 aprile) prima che la release venga proposta a prezzo pieno.

«Destruction All-Stars è un gioco multigiocatore che offre il meglio di sé nelle sfide contro i gamer online da tutto il mondo», avevano spiegato gli sviluppatori al momento del rinvio. «Desideriamo far tuffare nella distruzione totale su PS5 il maggior numero possibile di persone e, per raggiungere questo obiettivo, c’è forse modo migliore di offrire il gioco ai membri di PlayStation Plus?». Control: Ultimate Edition, Concrete Genie, and Destruction AllStars are your February PlayStation Plus games.

Control: Ultimate Edition, Concrete Genie, and Destruction AllStars are your February PlayStation Plus games.

Questi tutti i titoli presentati oggi per PS4 e PS5:

Control Ultimate Edition

Concrete Genie

Destruction All-Stars

Grande sorpresa per la Ultimate Edition di Control, la sola versione che permette su console di effettuare l’upgrade alla variante next-gen che sarà disponibile nei primi mesi dell’anno.

Questa edizione è completa anche dei DLC The Foundation e AWE, la prima tappa dell’universo condiviso dei titoli Remedy con uno spin-off dedicato ad Alan Wake.

Completa il trittico ormai tradizionale della piattaforma Concrete Genie, la deliziosa esclusiva PlayStation 4 firmata Pixelopus e compatibile anche con PS VR.

Sia Destruction All-Stars che Control Ultimate Edition saranno muniti della funzionalità Game Help, che consente agli abbonati a PS Plus di ottenere aiuti tramite video direttamente su PS5.

I nuovi giochi saranno riscattabili a partire da martedì 2 febbraio e fino a lunedì 1 marzo.

Il 2020 si era chiuso nel migliore dei modi con ben tre giochi garantiti nel mese di dicembre, tra cui la nuova uscita Worms Rumble per PS4 e PS5.

L’anno era stato nel complesso piuttosto soddisfacente, con alcuni big del catalogo di PlayStation 4 che erano stati man mano coinvolti nelle offerte mensili di PS Plus.

Il 2021 è partito invece con la ferocia degli squali di Maneater, e altri due titoli single-player che dovrebbero aver fatto piacere all’utenza PlayStation da sempre avvezza al genere degli action adventure.

Questi ultimi continueranno ad essere riscattabili fino all’1 febbraio, prima di uscire dalle rotazioni e lasciare spazio ai nuovi arrivati.