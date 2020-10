PlayStation Plus, gli abbonati riceveranno aiuti video su PS5

Una nuova funzionalità di PS5 è stata presentata oggi come parte del reveal della dashboard della console.

La feature si intitola Official Game Help ed è un bonus esclusivo per gli abbonati a PlayStation Plus, opzionale per gli sviluppatori.

Alcuni giochi potranno collegare dei video aiuti in punti dell’avventura che dovessero essere ritenuti troppo difficili, e mostrati rapidamente nel nuovo sistema delle Attività.

Sfruttandoli, i titoli potranno permettere di saltare direttamente a quel punto senza tempi di attesa tramite la card relativa nelle Attività.

Passando per quella card, si avrà la possibilità di ricevere un suggerimento o un video walkthrough realizzato dagli sviluppatori.

Nella presentazione di oggi, è stato mostrato uno spezzone di Sackboy: A Big Adventure, in cui l’utente non riusciva a trovare un costume e ce l’ha fatta solo grazie all’aiuto degli sviluppatori.

Il video sarà mostrato in una finestra mentre il gioco continuerà ad andare a schermo intero, in modo da non perdere mai di vista l’aiuto e continuare a giocare regolarmente.

Secondo Sony, questo sistema, che sarà un’esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus, aiuterà più rapidamente i giocatori e soprattutto non li sottoporrà agli spoiler tipici che si ricevono cercando video su YouTube.