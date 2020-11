PlayStation Plus, i migliori giochi del 2020 e quanto valgono

Tempo di tirare le somme per PlayStation Plus, ora che siamo arrivati alla fine dell’anno e gli ultimi titoli gratuiti sono stati annunciati – e sono in arrivo la prossima settimana.

Con l’innesto di PS5 per ora soltanto marginale, è ancora PS4 a guidare la carica, omaggiando i propri abbonati di alcuni dei migliori giochi della generazione per congedarsi in grande stile.

Gli abbonati hanno ricevuto titoli per un valore complessivo di $789.72, che per un abbonamento da $60 all’anno sono un’offerta, al netto dei gusti che dominano sempre sui gusti e sui singoli giochi, davvero di spessore.

Questo valore è comunque inferiore rispetto a quello dello scorso anno, quando si era invece avvicinato ai $900, complice l’innesto di prodotti più vicini alla loro uscita reale e/o un numero minore di indie e produzioni solo digitali.

Alcuni dei migliori giochi inclusi quest’anno su PlayStation Plus comprendono:

Uncharted 4 Fine di un Ladro

BioShock The Collection

Shadow of the Colossus

Fall Guys

Va notato come siano arrivati anche i primi titoli per PlayStation 5, ovvero Bugsnax al lancio e Worms Rumble, e un altro sia già stato promesso per febbraio.

Inoltre, non stiamo contando la PlayStation Plus Collection che, pur essendo disponibile solo su PS5, ha introdotto 20 titoli per l’ammontare di $474.80 al momento della loro aggiunta.

E per il 2021 sono in arrivo delle grosse novità, come promesso da Sony, per cui è legittimo aspettarsi un anno ancora superiore.