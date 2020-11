Control Ultimate Edition rinviato per Xbox Series X e PS5

Remedy ha annunciato che Control Ultimate Edition per Xbox Series X|S e PS5 è stato rinviato al 2021.

L’upgrade garantirà un supporto nativo alle console di nuova generazione, sebbene non sia stato ancora chiarito con quali funzionalità sbloccate.

An update from the development team: Control Ultimate Edition will arrive on next generation platforms early 2021.

We want the final quality of the game to be awesome, and so we need a bit more time to work on it. Thank you for your understanding and patience!

— Remedy Entertainment (@remedygames) November 6, 2020