PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di dicembre

Sony ha annunciato oggi i giochi gratuiti in arrivo a dicembre su PlayStation Plus.

I tre titoli presentati ufficialmente oggi pomeriggio dalla casa giapponese per il suo servizio premium sono i seguenti:

Worms Rumble

Rocket Arena

Just Cause 4

Worms Rumble farà il suo debutto l’1 dicembre e verrà lanciato direttamente su PlayStation Plus, come successo di recente a Fall Guys; si tratta di un’esperienza multiplayer per 32 giocatori con modalità Deathmatch e Ultimo Verme.

Rocket Arena è lo sparatutto multiplayer della scuderia Electronic Arts a base di razzi, un 3v3 competitivo coloratissimo.

Just Cause 4 è invece l’ultimo capitolo della serie shooter in terza persona a mondo aperto di Avalanche, con un inedito focus sugli effetti atmosferici che lo rende ancora più folle.

È stato inoltre annunciato un weekend di gioco online gratuito dalla mezzanotte del 19 alle 23:59 del 20 dicembre, sia su PS4 che su PS5, per cui in queste date non sarà necessario disporre dell’abbonamento a PlayStation Plus per giocare in multiplayer.

A novembre era toccato persino ad un gioco per PlayStation 5, in vista del lancio della nuova console di Sony.

Questo gioco non sarà rimosso con il refresh di gennaio ma rimarrà disponibile per ancora un altro mese, così da abbracciare anche gli utenti che acquisteranno una nuova console nelle vacanze natalizie.

Il tris di new entry sarà riscattabile dall’1 dicembre fino al 4 gennaio 2021, e sarà giocabile sia su PS4 che su PS5, alla quale non sono stati però destinati giochi nativi next-gen.