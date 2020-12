PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di gennaio 2021

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di gennaio 2021, che daranno il via nel modo giusto al prossimo anno.

Il 2021 sarà un anno molto importante per il servizio premium disponibile su PS4 e PS5, come sottolineato dalla casa giapponese nelle scorse settimane.

Anche per questo motivo non c’è stata festività che tenesse: i titoli gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus sono stati svelati oggi, l’ultimo mercoledì del mese puntualissimi alle 17:30, com’è tradizione per l’abbonamento.

Questi i titoli annunciati per gennaio 2021:

Maneater (PS5)

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

Le scelte per gennaio 2021 comprendono la versione PlayStation 5 di Maneater, che includerà miglioramenti pensati appositamente per sfruttare l’hardware next-gen della console di Sony rispetto all’edizione originale per PS4; Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia della giovane Lara Croft; Greedfall, action RPG piratesco dai creatori di The Technomancer.

I nuovi giochi saranno riscattabili a partire da martedì 5 gennaio e fino a lunedì 1 febbraio.

Il 2020 si sta chiudendo nel migliore dei modi con ben tre giochi garantiti nel mese di dicembre, tra cui la nuova uscita Worms Rumble per PS4 e PS5.

L’anno era stato nel complesso piuttosto soddisfacente, con alcuni big del catalogo di PlayStation 4 che erano stati man mano coinvolti nelle offerte mensili di PS Plus.

PlayStation Plus ha già annunciato una new entry della libreria first-party di PS5 che sarà disponibile come parte dell’abbonamento fin dal giorno del lancio il prossimo novembre, a mo’ di ricompensa per lo spostamento dalla data originale del 12 novembre.