PlayStation Plus, annunciati i giochi di luglio

Sony ha svelato oggi mercoledì 30 giugno la lista dei giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus su PS5 e PS4.

Il servizio in abbonamento garantisce l’accesso a multiplayer online e salvataggi su cloud, ma anche ad un listino di titoli senza costi aggiuntivi.

Lo scorso mese era toccato a tre esponenti del mondo PlayStation, tra cui l’apprezzato Star Wars Squadrons di EA e Motive Studios.

Sempre a giugno erano stati riservati agli abbonati alcuni bonus per giochi molto popolari sulle piattaforme PlayStation.

Questo mese, le new entry su PlayStation Plus sono regolarmente tre, due per PS4 e soltanto una per PS5.

Ecco l’elenco completo:

A Plague Tale Innocence (PS5)

Call of Duty Black Ops 4 (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Stavolta, il gioco per PlayStation 5 non è nativo next-gen ma è presentato nella sua forma aggiornata da PS4.

Si tratta di A Plague Tale Innocence, lanciato fin dal day one del 6 luglio su PS5 con una nuova veste grafica che comprende 4K, 60fps e audio 3D.

Un’occasione per recuperare un apprezzato action adventure a sfondo narrativo, che riceverà in un anno un già atteso sequel.

Il titolo verrà concesso soltanto agli utenti next-gen, mentre i giocatori PS4 dovranno “accontentarsi” dei due forniti per la loro console.

Non è il primo caso di upgrade bloccato in un senso (da PS5 a PS4) o nell’altro (da PS4 a PS5): soltanto ieri abbiamo riportato la vicenda di Greedfall dallo stesso publisher Focus Home Interactive.

Una vicenda del tutto simile a quella di A Plague Tale era occorsa con Oddworld Soulstorm, fornito soltanto per PS5 nonostante fosse disponibile pure per PS4.

A Plague Tale: Innocence for PS5, Call of Duty: Black Ops 4 and WWE 2K Battlegrounds for PS4 are your PlayStation Plus games for July: https://t.co/Ge3l6Z73d3 pic.twitter.com/6MleafBoEm — PlayStation (@PlayStation) June 30, 2021

Le altre due scelte sono Call of Duty Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, entrambe produzioni con una vocazione multiplayer online.

Per Call of Duty, si tratta del capitolo del 2018, che i fan possono utilizzare per scaldarsi in vista del sempre più probabile Vanguard.

Lo stesso dicasi per Battlegrounds, versione arcade del wrestling WWE, pronto a tornare dopo aver saltato un’edizione e cambiato sviluppatore nel giro di pochi mesi.

I nuovi giochi di PlayStation Plus saranno disponibili a partire dal prossimo martedì 6 luglio, giorno in cui rimpiazzeranno le uscite di giugno.

Mentre Star Wars Squadrons e Operation Tango saranno riscattabili solo fino al 5 luglio, però, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown lo rimarrà entro il 2 agosto.