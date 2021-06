PlayStation Plus, nuovi bonus a sorpresa per gli abbonati a giugno

PlayStation Plus ha appena svelato a sorpresa nuovi bonus disponibili per i propri iscritti, che permetteranno di ottenere vantaggi su alcuni dei giochi più amati.

Grazie all’abbonamento a PlayStation Plus, gli utenti non avranno solo la possibilità di scaricare giochi gratuiti e giocare online, ma anche accedere ad una serie di vantaggi esclusivi.

Tra questi vi sono i Doppi Sconti attualmente in corso su PlayStation Store, che permettono di risparmiare due volte su tanti giochi in catalogo.

Uno dei principali interessi degli abbonati è, naturalmente, la possibilità di accedere a diversi titoli gratuiti ogni mese: a giugno è stato reso disponibile anche un gioco appena uscito fin dal day one.

Disponibili bonus esclusivi per Fortnite e GTA Online su PlayStation Plus a giugno.

Questi tre giochi non saranno però gli unici vantaggi riscattabili, dato che chiunque disponga di un abbonamento a PlayStation Plus potrà scaricare da oggi alcuni bonus legati a Fortnite e GTA V, due titoli che sono costantemente in testa alla classifica dei videogiochi più amati dai fan.

Per il battle royale di Epic Games è stato messo a disposizione il Pacchetto celebrativo PlayStation Plus, che include due contenuti estetici: il Costume Riparatore ed il Dorso decorativo Giudizio finale.

Su GTA V è invece disponibile una promozione molto speciale per celebrare l’arrivo del gioco su PS5: ogni mese tutti gli utenti di GTA Online riceveranno un milione di dollari in-game fino all’arrivo della versione next-gen, che dovrebbe avvenire l’11 novembre.

Di seguito vi proponiamo dunque la lista dei bonus esclusivi a cui gli utenti iscritti a PlayStation Plus hanno diritto per il mese di giugno:

Seguendo gli indirizzi linkati qui sopra, vi basterà semplicemente fare il login su PlayStation Store ed aggiungerli alla vostra raccolta, per poterli utilizzare fin da subito sui vostri giochi preferiti.

I giochi disponibili gratuitamente a luglio devono ancora essere svelati da Sony, ma un leak potrebbe averne già anticipato uno.

Nonostante i titoli gratis siano sicuramente uno dei fattori più importanti che spingono gli utenti ad iscriversi al servizio, Sony ha svelato sorprendentemente che questo non sarebbe la motivazione principale, grazie ad una sorprendente statistica sugli abbonati.

In ogni caso, i vantaggi potrebbero non essere finiti qui: il database americano avrebbe infatti anticipato una novità interessante in arrivo.