PlayStation Plus, nuovo caso upgrade PS5 (che invece c’è su Xbox)

Scoppia un nuovo caso upgrade a PS5 su PlayStation Plus dopo quelli dei mesi scorsi, relativi anche a titoli piuttosto acclamati.

Il servizio in abbonamento di Sony fornisce, com’è noto, un mix di titoli gratuiti ogni mese per PS4 e PS5.

Tuttavia, ed era già successo con Final Fantasy VII Remake, le versioni PS4 offerte su PS Plus non garantiscono l’upgrade all’edizione PS5.

Esattamente al pari di PlayStation Now, infatti, questi upgrade sono riservati soltanto ai giocatori che abbiano acquistato una copia in negozio (digitale o fisico).

Yes it does, as long as you're subscribed! — GreedFall (@greedfall) June 29, 2021

L’ultimo caso scoppiato in merito è quello di Greedfall, che sarà aggiornato a brevissimo alla next-gen su PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco, per una coincidenza, è stato fornito poco fa su PlayStation Plus ed è disponibile invece da qualche tempo su Xbox Game Pass.

Ebbene, si è scoperto oggi che l’upgrade a PS5 non sarà disponibile per gli abbonati a PS Plus, mentre quello a Xbox Series X|S sarà fornito senza alcun costo su Xbox Game Pass.

«La versione gratuita ottenuta tramite l’abbonamento a PS+ non è idonea per l’upgrade gratuito alla versione PS5», ha spiegato l’account ufficiale di Greedfall su Twitter.

Quanto a Xbox Game Pass, invece, la risposta è stata affermativa, «fintanto che sarete abbonati al servizio».

Greedfall si aggiornerà alla versione next-gen, chiamata Gold Edition, a partire da domani 30 giugno, dopo il lancio originale del 2019.

La nuova versione – i cui salvataggi saranno compatibili con la precedente – avrà una risoluzione 4K, una veste grafica rinnovata, caricamenti rapidi e una performance mode da 60fps.

Non siamo nuovi a controversie del genere, anche per quanto riguarda Xbox Game Pass: era successo lo stesso con NBA 2K21, del resto.

PlayStation Plus ha avuto allo stesso modo un’esclusiva per una manciata di settimane sulla versione PS5 di Wreckfest.

A proposito di esclusive, Microsoft ha da poco annunciato la prima del suo servizio in abbonamento (pure questa, però, a tempo).