PlayStation Plus ha già svelato il primo gioco di aprile

Mentre latitano gli annunci relativi ai giochi gratis di PlayStation Plus, Sony ha già svelato il primo titolo gratuito di aprile.

La notizia è abbastanza sorprendente, visto appunto l’assenza irrituale del reveal (che era atteso per lo scorso mercoledì), ma di certo farà contenti gli abbonati.

Il gioco gratis è infatti Oddworld Soulstorm, nuovo capitolo dello storico franchise di Oddworld Inhabitants.

Dopo una lunga serie di apparizioni del titolo in giro per eventi, ultimo dei quali lo showcase di Epic Games Store, il nuovo Oddworld ha annunciato la data d’uscita.

L’uscita è fissata al 6 aprile 2021 e fin dal day one il gioco verrà incluso su PlayStation Plus per PlayStation 5.

Gli abbonati potranno riscattarlo fino al 3 maggio, dunque per il tradizionale mese, e tenerlo fintanto che saranno abbonati.

La versione PS4 non sarà “gratuita” per i membri del servizio premium, ma solo quella per PS5, come precisato su PlayStation Blog.

Qualche dettaglio in più sulla storia è arrivata proprio dal blog ufficiale di Sony, in cui ha preso parola il creative director Lorne Lanning:

«In Oddworld: Soulstorm, vestirete di nuovo i panni di Abe, eroe per caso ritrovatosi leader di una rivoluzione nascente. Abbiamo conosciuto Abe nel primo titolo della pentalogia, Oddworld: New ‘n’ Tasty. Abe è un addetto alle pulizie nella fabbrica di carni di proprietà di Molluck il Glukkon, i Mattatoi Ernia. Scopre casualmente il piano di Molluck di trasformare i Mudokon in gustosi snack. Vuole salvarsi, ma decide di provare a salvare tutti quanti. Il suo nobile atto è la scintilla che infiamma la rivoluzione. Soulstorm è il secondo gioco della pentalogia. In esso, esplorerete un’enorme scala cinematografica e ambientazioni 2.9D strambe e straordinarie colme di immagini mozzafiato. Il 2.9D vi permette di avventurarvi nel mondo. Crea delle proporzioni e un’azione più grandi. Aggiunge profondità e coinvolgimento».

Soltanto nelle scorse ore la casa giapponese aveva spiegato di voler riproporre giochi in arrivo sin dal giorno del lancio su PlayStation Plus e questa notizia, evidentemente, va proprio in quella direzione.

Sorprende tuttavia che, diversamente da quanto avvenuto finora ad esempio con Control Ultimate Edition a febbraio, non sia coperta anche la versione PS4 del gioco.