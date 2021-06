PlayStation Plus, disponibili tre nuovi giochi: un titolo è appena uscito

Sono appena stati resi disponibili da Sony i nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, relativi al mese di giugno 2021.

Tutti gli iscritti al servizio PlayStation Plus potranno dunque già scaricare da adesso i tre nuovi titoli gratis, che una volta riscattati saranno vostri per sempre.

La line-up è stata svelata pochi giorni fa ed ha sorpreso gli utenti per la presenza di un gioco disponibile fin dal day one e già scaricabile per tutti.

Avete inoltre pochissimo tempo per approfittare di un bonus esclusivo per gli abbonati su un titolo uscito recentemente.

Sono disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus.

Si tratta di un mese ricco per gli iscritti a partire dalla presenza di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, il remake ricostruito utilizzando lo stesso engine sfruttato per la serie Yakuza.

Potrete mettervi alla prova con 19 personaggi giocabili, tutti con stili di combattimento unici, sfidando i vostri amici o giocando nelle diverse modalità a disposizione.

Nella line-up è inoltre presente un altro big: parliamo ovviamente di Star Wars Squadrons, il titolo realizzato da EA e dedicato ai piloti del franchise.

In questo titolo dovrete infatti diventare dei veri e propri piloti in una storia ambientata dopo Il Ritorno dello Jedi, scoprendola dalla prospettiva delle due fazioni in conflitto.

Infine, c’è il nuovo titolo disponibile esclusivamente per PlayStation 5: si tratta del particolarissimo Operation Tango.

In questo gioco, che prevede esclusivamente la modalità cooperativa online e che richiede necessariamente un microfono, voi ed un vostro amico interpreterete due agenti o hacker che collaboreranno per sconfiggere una minaccia mondiale.

Di seguito vi lasciamo ai link diretti ai giochi gratis PlayStation Plus di questo mese, per poterli riscattare direttamente via web, anche senza possedere ancora PS5:

Avrete tempo per riscattare Operation Tango e Star Wars Squadrons fino a lunedì 5 luglio, mentre per Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown disporrete di un mese in più, dato che sarà rimosso dalla selezione solo lunedì 2 agosto.

Un’offerta dunque molto ricca per tutti gli abbonati, che potranno godere anche per questo mese di tre nuovi giochi gratuiti.

